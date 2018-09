À l’approche des élections générales du 1er octobre, les candidats s’activent dans leur circonscription. Tout au long de la campagne, Métro vous propose un aperçu des enjeux de chacune des circonscriptions de l’île. Aujourd’hui: Maurice-Richard.

La grande nouveauté pour cette circonscription délimitée en 1972 a été la transformation de sa dénomination. Anciennement nommée Crémazie, elle a été rebaptisée Maurice-

Richard en mars 2017, lors de la refonte de la carte électorale du Québec.

La demande de changement de nom pour rendre hommage au «Rocket», qui y a vécu une grande partie de sa vie, a été faite en accord avec la famille Richard et le club de hockey mineur les Braves d’Ahuntsic. Elle a été déposée par la députée sortante, Marie Montpetit, et elle a été acceptée exceptionnellement par le Directeur général des élections du Québec.

Historiquement, deux partis, le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ) se sont toujours disputé cette circonscription; situation qui en fait aujourd’hui un comté pivot où la lutte sera serrée.

La Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS) pourraient surprendre et faire des gains. Ces deux partis étaient quasiment ex aequo lors du scrutin de 2014, se classant respectivement troisième et quatrième, à quelques dixièmes de point de pourcentage.

Marie Montpetit s’appuie sur le bilan du PLQ pour solliciter un nouveau mandat. «Depuis mai 2014, plus de 229 500 emplois ont été créés au Québec, a-t-elle rapporté lorsqu’elle a officialisé sa candidature. Le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois. Plus d’un million de Québécois ont trouvé un médecin de famille. Il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment.»

Le candidat péquiste Frédéric Lapointe espère déloger Mme Montpetit en plaidant pour un renforcement des services en santé et en éducation. «Il faut redonner aux gens la confiance, a-t-il dit. Il faut les rassurer sur la protection du fait français, il faut redonner le sentiment de sécurité et la confiance à la population.»

La candidate de la CAQ, Manon Gauthier, a connu un début de campagne plutôt difficile. Certains médias ont rapporté que sa nomination à titre de présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales avait été écartée puisqu’elle avait échoué à un alcootest à l’été 2017. Des médicaments étaient en cause, a insisté l’ancienne responsable de la culture et du patrimoine dans l’administration du maire Denis Coderre. Elle fait aujourd’hui fi des critiques. «Je ne vois pas cette campagne comme une lutte. Je me mets à l’échelle citoyenne et humaine. Je ne tomberai pas dans la “politicaillerie”», a-t-elle indiqué.

QS tente pour sa part de prendre sa place dans cette lutte serrée. «La circonscription a toujours été partagée entre le Parti libéral et le Parti québécois, mais on se rend compte que les citoyens commencent à chercher des solutions de rechange et on a vu comment QS est allé chercher de plus en plus de voix, un scrutin à la fois», a expliqué le candidat solidaire, Raphaël Rebelo.

La circonscription de Maurice-Richard fait partie de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Plus de 25% des 68 000 résidants de la circonscription sont âgés de 60 ans et plus. C’est aussi un secteur où il y a beaucoup d’enfants. Près de 15% de la population est âgée de 14 ans ou moins. Ainsi, la prise en charge des personnes âgées, les écoles qui débordent et l’intégration des nouveaux arrivants font partie des enjeux qui retiennent l’attention pendant la campagne provinciale.

Candidats 2018

Marie Montpetit (PLQ)

Frédéric Lapointe (PQ)

Manon Gauthier (CAQ)

Raphaël Rebelo (QS)

Gilles Fournelle (Parti vert)

Morgan Ali (Bloc Pot)

Jean Rémillard (NPD-Québec)

Daniel St-Hilaire (Citoyens au pouvoir)

Manon Dupuis (Parti nul)

Résultats 2014