La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, ont annoncé jeudi en fin d’après-midi avoir fait l’acquisition d’un terrain de 180 000m2 dans le secteur du bois Angell, à Beaconsfield. La transaction permettra l’agrandissement du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, situé dans l’Ouest-de-l’île de Montréal.

La transaction s’élève à un peu plus de 14M$. C’est l’agglomération de Montréal qui assumera la totalité des coûts de cette acquisition.

En plus de poursuivre les efforts vers une protection «définitive» du bois Angell, l’achat du terrain permettra de compléter le lien écologique et récréatif nord-sud du corridor écoforestier de la rivière à l’Orme. Ce corridor reliera éventuellement le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, au bois Angell, en passant par Sainte-Anne-de-Bellevue et Kirkland également.

Aux dires de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la nouvelle acquisition consolidera non seulement le parc, mais priorisera aussi «la conservation de l’écoterritoire de la rivière à l’Orme». «[On vient] de faire un pas de plus vers la création d’un parc national dans l’Ouest-de-l’île», a-t-elle ajouté.

Pour le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, cette acquisition est «majeure» et stratégique pour la région. «Nos citoyennes et citoyens auront un accès privilégié et garanti à un espace vert de qualité pour y marcher, s’y détendre et s’y amuser», s’est-il réjoui.

Il estime qu’ultimement, il s’agira d’un lien «exceptionnel» entre les deux rives de l’île, dans l’ouest de Montréal.

Plus de détails suivront.