Quatre arrondissements montréalais souhaitent interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics. L’administration Plante préfère attendre la position du nouveau gouvernement.

Des élus de ces arrondissements, faisant partie de l’opposition officielle, Ensemble Montréal, en ont fait l’annonce mercredi, à l’hôtel de ville.

«il y a des enjeux significatifs qui touchent nos policiers, nos employés, l’espace public et des parents inquiets », a déclaré le maire de l’artondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Saint-Laurent a déjà entamé des démarches pour modifier son règlement sur les nuisances et interdire la consommation de cannabis dans les parcs et les rues de son territoire. Saint-Léonard et Pierrefonds-Roxboro ont pour leur part déclaré songer à faire de même pour répondre aux craintes de leurs concitoyens. Montréal-Nord y réfléchit aussi, mais veut d’abord consulter ses partenaires.

Selon Rosie Filato qui suit le dossier au sein de l’administration Plante assure que «Montréal est prête », mais sous l’ancien cadre établi par le gouvernement Couillard qui interdit de fumer dans les abribus et autour des parcs de jeux pour enfants.

Avant de règlementer le pot dans le domaine public comme l’alcool plutôt que comme le tabac, l’administration Plante veut vérifier auprès de l’équipe Legault pour vérifier sa position.

En campagne électorale François Legault a indiqué sa volonté de resserrer la règlementation.

Plus de détails suivront.