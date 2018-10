Une femme a été grièvement blessée après avoir été happée par un véhicule, lundi matin, dans l’arrondissement Ville-Marie.

L’accident s’est produit à l’intersection des rues Notre-Dame et Guy, vers 6h40. L’automobiliste a effectué un virage alors que la piétonne traversait l’intersection.

La victime, qui n’a pas encore été identifiée, repose dans un état critique à l’hôpital. Elle a subi des blessures importantes au haut du corps et on craint pour sa vie, a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Andréanne Picard.

La rue Guy est présentement fermée à la circulation entre les rues St-Jacques et William, et la rue Notre-Dame est inaccessible entre les rues Richmond et de la Montagne.