La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé lundi la création d’un bureau de la ligne rose, à même la Ville, et d’un comité d’experts pour étudier ce projet.

Le bureau sera doté d’un budget de 1M$ pour réaliser des études sur l’impact de cette possible nouvelle ligne de métro sur la mobilité et sur le marché immobilier. Celui-ci travaillera avec l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) qui travaille déjà sur une fiche d’avant-projet.

En plus de ce nouveau bureau, la Ville a réuni six experts dans un comité consultatif. Ceux-ci ont une expérience en transport, en environnement et en urbanisme.

En campagne électorale l’an dernier, Mme Plante avait promis de mettre sur pied un bureau de projet au cours de la première année de son mandat. Voici donc cette promesse réalisée à deux semaines de son premier anniversaire à la tête de la métropole.

Alors que le nouveau premier ministre du Québec, François Legault, s’est montré sceptique face à ce projet, la mairesse a défendu une fois de plus son projet chouchou lundi. Elle l’a qualifié de projet «transformateur» et de «développement social».

Plus de détails suivront.