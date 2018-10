Un Montréalais vient de déposer une pétition en ligne pour «forcer» la Société québécoise du cannabis (SQDC) à cesser d’utiliser des emballages en plastique à usage unique. Jody Aveline adresse sa demande à la société d’État, mais aussi à la nouvelle ministre de l’Environnement de la Coalition avenir Québec (CAQ), MarieChantal Chassé, et au ministère des Finances du Québec, dorénavant dirigé par le député caquiste dans Groulx, Éric Girard. «L’utilisation de plastiques recyclés ou de bioplastiques aurait été une méthode plus écologique pour les emballages du cannabis par La SQDC», écrit celui qui est aussi le directeur général de Cans 4 Cash Collection Service (C4CCS), un organisme qui collecte les bouteilles et les canettes non-désirées auprès des particuliers ou des entreprises. Les fonds ainsi recueillis sont remis à des organismes de bienfaisance ou à des banques alimentaires dans la communauté. «En outre, si la SQDC avait mis en place une consigne/refund sur ledit emballage, la Terre serait un endroit plus propre et plus vert», ajoute l’entrepreneur dans sa missive, disponible sur la plateforme de Change.org.

En plus de nos cours d’eau et de nos sites d’enfouissements, «qui débordent de déchets plastiques», Jody Aveline affirme que les objets en plastique sont partout. «Regardez autour de vous. Il y a des objets en plastique comme des fourchettes et des couteaux en plastique, des sacs en plastique, des couvercles de tasses à café en plastique, des bouteilles en plastique, des pailles en plastique», dénonce-t-il.

«Maintenant, grâce à la nouvelle Société québécoise du cannabis (SQDC), nous avons un nouveau cannabis en plastique. Un emballage en plastique à ajouter à l’épidémie de déchets plastiques.» -Jody Aveline, instigateur de la pétition

Vision plus globale

De manière plus générale, M. Aveline indique que «le monde est dans une épidémie de déchets plastiques». «[Cela] affecte nos plages, nos côtes, nos océans, nos fonds marins, nos voies navigables et nos terres. Malheureusement, plus de 300 millions de tonnes de plastique sont créées chaque année, dont la moitié est à usage unique et cela doit cesser», avance-t-il, estimant que la société de vente de cannabis y a aussi son rôle à jouer.