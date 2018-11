Montréal pourra bientôt compter sur une nouvelle attraction «spectaculaire». La pyramide PY1, imaginée par l’entreprise de Guy Laliberté Lune Rouge Entertainment, verra le jour sur le site du Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port. La nouvelle installation présentera un premier spectacle produit sur mesure, dès le début juin.

Décrit comme «un espace emblématique, au service d’expériences vibrantes et mémorables», ce nouveau concept de divertissement «multisensoriel» est la première salle de spectacle créée par l’entreprise appartenant au propriétaire du Cirque du Soleil.

«Empruntant la forme d’une pyramide aux dimensions impressionnantes, ce bijou d’ingénierie est équipé d’une technologie immersive de pointe. Cet espace se veut un terrain de jeu pour la présentation d’expériences multimédia combinant les hautes technologies avec le talent des plus grands créateurs du numérique», a indiqué l’administration du groupe, dans un communiqué paru lundi.

Au-delà des échos, le premier spectacle qui sera présenté devant public, est une fresque multimédia d’une durée d’une heure. C’est l’artiste québécois Gabriel Coutu-Dumont qui en signe la réalisation et la conception. On promet une expérience d’immersion complète ; les spectateurs seront notamment entourés de lasers, de projections à 360 degrés et d’éléments de décor aériens. Des effets spéciaux «atmosphériques» et des éclairages «grandioses».

«[C’est] une expérience immersive, une odyssée technologique et émotionnelle qui raconte l’évolution de la vie, du Big Bang jusqu’à aujourd’hui», a expliqué Guy Laliberté.

«Le public tient le rôle principal et se retrouve en plein cœur du spectacle», a ajouté le CEO et président de l’entreprise, Stéphane Mongeau.

Dotée de quatre configurations possibles, la pyramide qui pourra accueillir jusqu’à 1000 personnes offrira une variété d’expériences grand public au courant de la semaine. Les soirs de week-end, l’endroit se transformera en un nightclub «nouveau genre». «Dans un décor sonore et visuel époustouflant, les visiteurs jouiront de performances exclusives de DJ méticuleusement sélectionnés», a indiqué l’organisation.