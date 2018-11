MONTRÉAL — Une conduite d’eau perforée a causé une inondation majeure dans le tunnel Atwater, dans le sud-ouest de Montréal.

Cette artère importante qui lie le centre-ville au sud-ouest de la métropole était submergée d’eau, mardi après-midi, tout juste avant l’heure de pointe.

En point de presse sur place, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a expliqué que l’entreprise Énergir avait perforé une conduite de 24 pouces (environ 60 centimètres) en effectuant des travaux dans le secteur.

Plus d’un mètre d’eau s’est accumulé dans le tunnel et les environs, submergeant trois voitures appartenant aux travailleurs.

Il n’y a eu aucun blessé et aucune résidence à proximité n’a été inondée.

Les autorités s’affairaient mardi après-midi à fermer les valves, et tenteront ensuite de pomper «tranquillement pas vite» l’eau vers les égouts, a indiqué la mairesse Plante. Ce processus pourrait prendre plusieurs heures, a-t-elle prévenu.

Les policiers ont fermé toutes les routes menant au tunnel, a précisé le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, qui était aussi présent au point de presse.

On ne sait pas à quel moment le tunnel sera rouvert, mais l’heure de pointe montréalaise pourrait s’avérer plus compliquée que d’habitude dans ce secteur. Le tunnel Atwater est utilisé par plusieurs automobilistes pour se rendre vers Verdun, d’une part, et vers le pont Champlain, d’autre part, qui lie l’île de Montréal à la Rive-Sud.