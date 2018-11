L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal veut que l’administration de Valérie Plante annule la hausse de la taxe de l’eau, mais aussi celle de la voirie, de même que la nouvelle charge imposée pour l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour réduire les charges fiscales des Montréalais.

«C’est injustifié, a estimé le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez. Les contribuables ont mal digéré la hausse au-delà de l’inflation de l’an passé. On parle de 5% d’augmentation en deux ans. La mairesse doit corriger son erreur, et pour ce faire, elle doit absolument baisser les taxes à travers notre amendement.» L’opposition demande à Valérie Plante de «se serrer la ceinture et de contrôler ses dépenses».

«L’augmentation de la taxe de l’eau (+1%), de la voirie (+0,05%) et de l’ARTM (+0,35%) représente quelque 48,5 M$, a ajouté M. Perez. On veut diminuer cette somme-là et éliminer les hausses inutiles.» «Et de toute façon, pourquoi avoir créé une taxe sur l’ARTM? On y contribue déjà. Nous, on l’appelle la taxe Plante», a-t-il ironisé. D’après Ensemble Montréal, les taxes d’arrondissement devraient demeurer inchangées.

Le parti souhaite aussi augmenter les investissements dans les programmes «trop peu généreux» de la réfection du réseau routier. Dans le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021, les montants investis pour la réfection routière s’élèvent à 105M$ pour les grandes artères et à 45M$ pour les rues locales. L’opposition exige une hausse «graduelle» des investissements sur trois ans.

«Les rapports d’occultation de nos rues ne mentent pas : 45% de nos rues sont en très mauvais état. On a un déficit d’entretien qu’on ne peut seulement résorber qu’en augmentant les sommes vouées au maintien des actifs.» Karine Boivin-Roy, conseillère du district de Louis-Riel.

Elle estime que l’administration Plante «ne reconnaît plus l’urgence d’agir». «Les chantiers seront nombreux et s’échelonneront sur de plus grandes périodes en plus. On a beau nous annoncer un revirement de situation, il faut être réaliste», a dit Mme Boivin-Roy.

Ensemble Montréal souhaite par ailleurs saisir le budget du bureau de la ligne rose, à savoir 1 M$, et l’utiliser pour un bureau consacré au tramway pour l’est de la métropole, a révélé lundi Métro. Il s’agit d’un projet proposé par la Coalition avenir Québec (CAQ) en campagne électorale.

Ces propositions d’amendement seront déposées mercredi, pendant une séance extraordinaire du conseil municipal organisée pour l’adoption du budget 2019 de la Ville de Montréal.

Un budget «de maquillage»

L’opposition a de nouveau dénoncé l’attitude «dépensière et inconsciente de l’administration Plante». Pour le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le présent budget en est un «avec beaucoup de maquillage, de mascara et de rouge à lèvres».

«Quand on enlève le maquillage, c’est très laid, épeurant et explosif même.» -Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, sur le budget 2019 de la Ville de Montréal.

Appelé à préciser sa pensée, M. DeSousa a nuancé. «L’administration donne l’apparence que tout est beau, mais quand on creuse plus loin, on voit bien que tout n’est pas sous contrôle. Les dépenses et la dette ont explosé», a-t-il expliqué, estimant que la Ville tente de tromper ses citoyens.

Alan DeSousa cite en exemple la politique de gestion de la dette. «On nous dit qu’on est en train de préparer une stratégie pour les 12 prochains mois, mais d’ici là, on nous demande de donner un chèque en blanc, de permettre les dépenses sans plan de rattrapage, a-t-il souligné. J’ai des gros doutes.»

«Si on dépense trop en décembre, on est forcés de payer la note après Noël, sauf que la Ville refile la facture à ses résidants», a-t-il condamné.

L’opposition dit aussi reprocher à l’administration une augmentation «insensée» des effectifs et des ressources humaines. «On parle de 533 années-personnes en un an, sur un total de 22 000. C’est du jamais-vu», a fulminé Lionel Perez. Il évalue qu’au cours des quatre dernières années, son parti avait pourtant diminué ce chiffre de 850 années-personnes. «En un an , on vient d’éliminer tous ces gains et ces acquis», a-t-il dit.

Pour Karine Boivin-Roy, le dernier budget est tout simplement paradoxal. «D’un côté, on a une administration qui prône la création et la construction de logements sociaux et communautaires, mais de l’autre, on ne donne aucun répit aux locataires, a-t-elle tranché. On parle d’une hausse de loyer de plus de 10% depuis deux ans dans certains arrondissements. Ce n’est pas du tout cohérent.»