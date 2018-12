La Société de transport de Montréal (STM) donnera des sangles pour téléphone intelligent à ses usagers, mardi et mercredi, dans le réseau du métro.

Cette opération de la société de transport vise à réduire les arrêts de service entraînés par des usagers qui échappent leur appareil sur les rails.

En 2017, la STM a calculé qu’environ 550 objets sont tombés sur les voies du réseau souterrain, causant près de 19 heures d’arrêt de service.

Pas moins de 5000 sangles seront distribuées gratuitement mardi, aux stations Berri-UQAM et Bonaventure en matinée, et aux stations Lionel-Groulx et Jean-Talon, pendant l’heure de pointe de l’après-midi. Le lendemain, les équipes de la STM seront disposées aux stations McGill et Université le matin et aux station Place-des-Arts et Rosemont en après-midi.