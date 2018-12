Projet Montréal et Ensemble Montréal se sont décoché des flèches, lundi, au lendemain des élections partielles dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) et Saint-Michel.

«Je pense que ça démontre que les gens apprécient énormément la façon dont on fait de la politique positive, a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante. De l’autre côté, on est beaucoup dans le négatif, et on fait très peu de propositions.»

Mme Plante a louangé la volonté de son administration de «mettre l’Est de Montréal dans les priorités de la Ville» et elle a parlé d’une victoire sans équivoque pour sa formation politique.

Pour la nouvelle mairesse de RDP-PAT, Caroline Bourgeois, le climat ne sera pas aisé, elle qui fera face dans son arrondissement à plusieurs conseillers élus dans l’opposition. Questionnée à ce sujet, elle a promis d’être «rassembleuse».

«Je suis une personne qui travaillent avec les gens en place, a-t-elle déclaré. Je suis très optimiste qu’on puisse travailler dans l’intérêt des gens. Je les connais bien les conseillers. Dès le jour 1, on va travailler ensemble.»

Après avoir félicité son candidat au poste de conseiller municipal dans St-Michel, Josué Corvil, le chef de l’opposition Lionel Perez a parlé d’une victoire «très fragile et mince» de Projet Montréal dans RDP-PAT.

«On constate que sans le résultat de l’indépendant de 6%, ça aurait pu changer les choses», a-t-il avancé.

M. Perez a reconnu avoir perdu un élan important, pendant la campagne électorale, quand il a dû changer son candidat à la mairie de RDP-PAT, qui était détenue par sa formation politique.

«On a encore des défis pour établir la notoriété d’Ensemble Montréal, a-t-il ajouté. Ça fait un an seulement qu’on est là. (…) On va toujours faire un post-mortem des élections. Mais il ne faut pas trop lire dans cette victoire de Projet Montréal.»

Le candidat vainqueur dans Saint-Michel, Josué Corvil, a lui mis l’accent sur le parti de la diversité qu’est, selon lui, Ensemble Montréal. «Il y a encore plusieurs enjeux dans mon arrondissement, sur la sécurité, l’éducation et la diversité. On a 80 communautés culturelles différentes et c’est une richesse. On va travailler fort en ce sens-là», a-t-il mentionné.

Les deux nouveaux élus ont d’ailleurs obtenu une longue ovation pendant la séance du conseil municipal, lundi.

L’opposition officielle est aussi revenue sur les annonces «partisanes» de Projet Montréal dans les deux arrondissements pendant la campagne. «Il ne faut pas ignorer l’impact qu’ont ces annonces. Si c’était dans une élection générale, ça ne pourrait pas se faire, a renchéri Lionel Perez. On va attendre le retour du Directeur général des élections du Québec et le rapport des dépenses de Projet Montréal. Là, on pourra tirer des conclusions.»

La candidate de Projet Montréal, Caroline Bourgeois, a été élue mairesse de RDP-PAT avec 356 voix de plus que son principal adversaire d’Ensemble Montréal, Manuel Guedes, soit 47,95% contre 44,74%. Le taux de participation a été de 13,72%. Elle prendra la place de Chantal Rouleau, qui est devenue ministre déléguée au transport et responsable de Montréal dans le gouvernement de François Legault.

Ensemble Montréal a conservé son siège dans le district de Saint-Michel grâce à la victoire de Josué Corvil. Celui-ci a obtenu près de 40% des voix, soit 171 votes de plus que sa rivale Nadine Raymond, de Projet Montréal. Le taux de participation a atteint 10.9%. M. Corvil remplacera Frantz Benjamin, qui lui aussi a fait le saut en politique provinciale dans l’équipe du Parti libéral.