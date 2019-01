Molson a décidé de vendre ses installations de la rue Notre-Dame Est au Groupe Sélection.

D’après le quotidien La Presse, les deux entreprises sont toujours en discussion. Elles espèrent conclure la transaction «à la fin du deuxième trimestre de 2019».

Le Groupe Sélection, qui construit et assure la gestion de résidences pour personnes âgées, fait équipe avec le Groupe Montoni et First Capital dans l’achat du site de la rue Notre-Dame, compris entre les rues Papineau et Ahmerst, d’après La Presse.

Molson a décidé de délaisser ses installations de la rue Notre-Dame en juillet 2017. Le site a officiellement été mis en vente en octobre dernier.

L’entreprise montréalaise a décidé de déménager son complexe brassicole dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, non loin de l’Agence spatiale canadienne et de l’aéroport. Les employés de Molson y seront relocalisés en 2021.

Le département administratif demeurera toutefois sur l’île de Montréal. La direction de Molson a indiqué en août dernier que le but de cette décision était «de préserver une présence de Molson dans la métropole».

Molson a des installations sur la rue Notre-Dame depuis 1786.