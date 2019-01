La cause des conditions de détention de l’Établissement Leclerc a été amenée devant les tribunaux jeudi matin. Le juge a reconnu qu’il s’agissait de questions qui nécessitent une procédure accélérée, ne pouvant être tranchées à un stade préliminaire.

Deux demanderesses, purgeant chacune une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinus, ont demandé à la Cour de mettre fin aux conditions de détention inhumaines auxquelles elles et les autres détenues font face.

Dans son jugement, le juge Paul Mayer a reconnu qu’il s’agissait de questions «extrêmement importantes et urgentes» ne pouvant tranchées à un stade préliminaire. C’est pourquoi il a proposé une procédure accélérée, qui consiste à aller directement à l’injonction permanente. La prochaine étape sera d’établir un échéancier entre les parties.

«On considère tout de même que c’est un gain de cause, car le juge a reconnu qu’il s’agissait de questions importantes et a demandé un débat au fond. On pense que ça va faire changer les choses.» -Lucie Lemonde, Porte-parole de la Ligue des droits et libertés.

Dans la requête déposée, les demanderesses dénoncent les fouilles à nu «abusives et de nature à atteindre considérablement la dignité humaine», les périodes de confinement cellulaire «démesurées», l’approche correctionnelle «inappropriée» des agents avec l’utilisation de «violence verbale et propos dénigrants à l’égard des détenues» ainsi que l’insalubrité «morbide» dans les cellules, les aires communes et les salles de bain qui constitue «une menace pour la santé et la sécurité des détenues.»

En décembre 2018, la Ligue des droits et libertés avait demandé à rencontrer la nouvelle ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour parler des préoccupations des femmes de l’Établissement Leclerc. La lettre est toutefois demeurée sans réponses.

«C’est insultant pour les femmes. De toute ma carrière, je n’ai jamais vu ça», a déploré Mme Lemonde.

En entrevue à La Presse canadienne, le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, s’est dit «choqué» de voir la ministre tolérer la détérioration des conditions. «On qualifie un état, une société, voire une civilisation à la manière dont elle traite ses détenus. Je ne nous donnerais pas une grosse note dans cet exemple-là de la prison Leclerc.»