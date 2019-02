Chacun des quartiers de Montréal, leurs commerçants et leur histoire, seront mis à l’honneur à tour de rôle au cours des festivités du 375e anniversaire de la métropole.

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a annoncé jeudi que «La Grande tournée du 375e» aura lieu pendant 19 weekends consécutifs, de mai à septembre 2017.

Pendant chacun de ces weekends (du jeudi au dimanche), à tour de rôle, chacun des arrondissements de Montréal sera mis sous les projecteurs et les Montréalais pourront en apprendre un peu plus sur leurs caractéristiques distinctives et leur histoire.

Parcours gourmands pour en apprendre plus sur les restaurants de l’arrondissement, grands apéros de quartier avec la collaboration des boucheries, boulangeries, fromageries et microbrasseries du secteur, expositions historiques et rallyes de quartier pour tester ses connaissances seront proposés.

Montréal s’inspire également d’un concept né à Lille, en France: un rue par quartier sera sélectionnée où ses résidants offriront leurs fenêtres, leurs portes ou leur balcon pour y exposer des oeuvres d’artistes locaux.

«Chaque jour, nous faisons le trajet entre notre lieu de travail et notre lieu de résidence sans nous rendre compte que nous traversons plusieurs quartiers de Montréal que nous connaissons à peine, a souligné Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal. La Grande tournée du 375e sera l’occasion de révéler ces quartiers, et leurs perles rares, aux Montréalais.»

M.Rozon ajoute que les citoyens ayant participé aux consultations publiques sur la nature des festivités ont exprimé le désir «qu’elles soient proches d’eux et qu’elles se déploient partout géographiquement».

Des artistes issus de chaque quartier se mêleront aux artistes du Cirque Éloize pour offrir une performance à chaque weekend.