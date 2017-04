TORONTO — L’Ontario souhaite refroidir la surchauffe immobilière dans la région de Toronto en imposant un impôt de 15 pour cent sur la spéculation pour les non-résidents, en renforçant la protection des locataires contre les hausses de loyers soudaines et substantielles, en permettant à la métropole d’imposer un impôt sur les propriétés vacantes et en utilisant des terrains excédentaires pour construire des logements abordables.

La première ministre Kathleen Wynne a annoncé jeudi que l’impôt de 15 pour cent serait imposé aux acheteurs de la région élargie du Golden Horseshoe qui ne sont pas des citoyens, des résidants permanents ou des sociétés canadiennes.

Lors de l’adoption de la loi, l’impôt sera rétroactif au 21 avril 2017.

Mme Wynne estime que les nouvelles mesures sur l’immobilier rendront la recherche d’un endroit où habiter un peu plus facile, un peu moins frénétique et beaucoup plus juste.

La province a également élargi les mesures de contrôle des loyers, qui ne s’appliquent actuellement qu’aux unités construites avant novembre 1991, répondant ainsi aux demandes des locataires de nouvelles constructions, qui se sont plaints des hausses importantes de loyers qu’ils ont subies.

Le maire de Toronto, John Tory, avait déjà souhaité l’imposition d’un impôt sur les propriétés vacantes, et Mme Wynne a indiqué que l’Ontario permettrait à Toronto et aux autres municipalités intéressées d’imposer un tel impôt afin d’encourager les propriétaires à vendre ou louer leurs propriétés libres.

Le plan immobilier du gouvernement provincial libéral contient 16 mesures au total, dont une visant à identifier les terrains excédentaires appartenant à la province afin de les utiliser pour construire des logements abordables. La remise d’une partie des redevances d’aménagement pour encourager la construction d’immeubles à logements et une révision des pratiques des agents immobiliers sont aussi prévues.

Ces mesures visent à ralentir le marché immobilier de la grande région de Toronto, où le prix moyen des maisons isolées est monté à 1,21 million $ le mois dernier, une hausse de 33,4 pour cent comparativement à l’année précédente