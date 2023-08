Metro augmente ses prix en période de bénéfices records

L’épicier Metro a récemment annoncé que l’inflation alimentaire dans ses enseignes, incluant Metro, Super C et Jean Coutu, s’élève à près de 8%. Cette annonce intervient dans un contexte où l’entreprise a enregistré une croissance significative de ses revenus et bénéfices.

Pour le troisième trimestre clôturé le 1er juillet, Metro a rapporté un chiffre d’affaires de 6,4 G$, soit une augmentation de 9,6% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette croissance a été notablement alimentée par une hausse de 9,4% des ventes dans les magasins d’alimentation comparables, et une augmentation de 5,9% dans les pharmacies comparables.

Les bénéfices de l’entreprise ne sont pas en reste. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 314,8 M$, enregistrant une croissance de 10,9% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Par action, le bénéfice net dilué ajusté atteint 1,35 $, soit une hausse de 14,4%.

Cependant, l’entreprise n’a pas été exempte de défis. Le conflit de travail des employés du centre de distribution de Toronto a engendré des coûts de 7,7 M$ durant ce trimestre. De plus, le lancement de son nouveau programme de fidélisation a également engendré des dépenses supplémentaires, s’élevant à 5,1 M$.

D’autre part, le bénéfice net a connu une augmentation remarquable de 26,1%, atteignant 346,7 M$. Toutefois, Metro précise que cette croissance exceptionnelle ne reflète pas entièrement ses activités courantes. En effet, elle inclut un élément comptable lié à une déduction pour perte en capital pour les années 2012 et 2014, précédemment refusée par le fisc, mais que l’entreprise a finalement obtenue.