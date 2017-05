SHERBROOKE, Qc — Sept personnes soupçonnées de production de stupéfiants ont été arrêtées par des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) jeudi, en Montérégie et dans les Cantons-de-l’Est.

Les suspects âgés entre 24 et 39 ans comparaîtront au tribunal plus tard en journée, à Sorel-Tracy et à Longueuil.

La SQ annonce que ces arrestations font suite à une série de perquisitions ayant eu lieu en décembre dernier dans les deux mêmes régions. Elles avaient permis de découvrir à Potton, au sud-ouest de Magog, la présence d’un laboratoire de drogues de synthèse, dont une quantité importante de fentanyl et d’un anxiolytique, l’Alprazolam.

Les policiers de l’Escouade Régional Mixte Rive-Nord ainsi que l’Équipe Nationale d’Enquête et de Répression du Crime Organisé Montréal ont participé à l’opération policière de jeudi.