QUÉBEC — C’est un Gabriel Nadeau-Dubois en complet et cravaté qui a fait son entrée à l’Assemblée nationale mardi matin, une semaine après avoir été élu député de Québec solidaire dans Gouin.

Le nouveau député de 27 ans a reçu un accueil triomphal de son caucus à son arrivée au parlement.

Il sera assermenté à 12h30 à la salle du Conseil législatif.

M. Nadeau-Dubois profitera ensuite de sa toute première présence au Salon bleu pour présenter une motion, «Que l’Assemblée nationale félicite le gouvernement libéral ontarien qui augmentera le salaire minimum à 15 $ l’heure; que l’Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de s’inspirer de cette décision progressiste du gouvernement ontarien qui bénéficiera aux travailleuses et aux travailleurs mais aussi à l’économie et aux entreprises locales et régionales.»

«Je suis très content d’être ici ce matin, très reconnaissant aussi envers les gens de Gouin, et j’ai bien hâte de m’asseoir aux côtés d’Amir et de Manon pour continuer à faire ce que Québec solidaire fait maintenant depuis plusieurs années, de faire entendre la voix du peuple dans la maison du peuple», a-t-il déclaré devant les journalistes.