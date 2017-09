VANCOUVER — Une société minière de Vancouver a vendu un diamant de la taille d’une balle de tennis à un bijoutier de luxe pour la somme de 53 millions $ US, soit environ 65,6 millions $ CAN.

Le diamant Lesedi La Rona, de 1109 carats, est considéré comme un des plus gros diamants pour joaillerie jamais découverts.

Lucara Diamond (TSX:LUC) a précisé que le prix était supérieur à la meilleure offre obtenue lors d’une enchère tenue en juin 2016. Il restait cependant en deçà de l’estimation de 70 millions $ US faite par Sotheby avant l’enchère de l’an dernier.

En outre, Lucara avait vendu un plus petit diamant — le Constellation, de 813 carats — à un meilleur prix en mai 2016, soit 63,1 millions $ US, ou 78,3 millions $ CAN au taux de change actuel.

Le marchand de diamants Laurence Graff a affirmé que la beauté naturelle du Lesedi La Rona serait respectée lors que la pierre sera taillée.

«La pierre va nous raconter son histoire, elle nous dictera comment elle veut être taillée, et nous ferons usage du plus grand soin pour respecter ses propriétés exceptionnelles», a déclaré M. Graff dans un communiqué publié conjointement avec Lucara.