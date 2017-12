Pour une dixième année, la rédaction remet ses Métro d’or. Plusieurs personnes ont contribué à faire l’actualité en 2017. Pour clore l’aventure, nous exposons ici les bons et les moins bons coups de l’année. Après des heures de cogitation, nous sommes parvenus à compléter le tableau grâce à ces acteurs de l’actualité locale et nationale.

Gagnant(e) de l’année : Valérie Plante

Quelques mois avant de devenir la première mairesse de l’histoire de Montréal, peu de gens connaissaient Valérie Plante en dehors des habitués de l’hôtel de ville. Élue cheffe de Projet Montréal fin 2016, l’ex-conseillère de Ville-Marie n’a cessé, tout au long de l’année, de surprendre et d’acquérir en notoriété au sein de l’arène politique montréalaise. Souriante et brillante, rafraîchissante et minutieuse, Valérie Plante a mené une campagne percutante pour vaincre l’omniprésent Denis Coderre. Derrière un rire communicatif, cette diplômée en anthropologie a également fait preuve d’un sens tactique remarquable. Sans jamais renier ses convictions profondes (l’environnement et la mobilité), Valérie Plante a réussi à saisir toutes les occasions pour accroître sa renommée et vaincre, à la surprise quasi générale, l’ancien député libéral fédéral, qu’elle a sans cesse raillé pour son manque de vision et de transparence. Maintenant que cette victoire est acquise, une montagne de défis se dresse devant Valérie Plante pour réaliser ses promesses électorales, par exemple trouver des fonds afin d’acheter de nouveaux autobus et de construire cette fameuse ligne rose de métro. (Romain Schué)

Finalistes : la CAQ, Netflix, les gens libérés grâce à l’arrêt Jordan

Objet de l’année : Le billet (vraiment) vendu en billetterie pour la Formule E

pour la Formule E. Qui a réellement acheté un billet pour assister à la première course de Formule E à Mont­réal? Lancée à la blague, cette question a pourtant marqué l’année et n’a cessé de susciter la controverse en raison du long silence de l’ex-maire Denis Coderre et du promoteur Evenko. Afin de remplir les tribunes, de (très) nombreux billets ont été distribués par les partenaires de l’événement quelques jours avant les deux courses, fin juillet. Aux derniers battements de la campagne électorale, le flou s’est légèrement dissipé avec la publication d’un communiqué mentionnant que 20 000 billets avaient été offerts. Et ce n’est pas tout : près de 25 000 billets ont été vendus, mais ce chiffre comprend à la fois les villets vendus au public et ceux donnés «dans le cadre d’ententes avec des partenaires et des commanditaires». Le mystère devrait être définitivement levé début 2018 avec la publication d’un rapport financier réalisé par les organisateurs. (Romain Schué)

Finalistes : le chèque d’Omar Khadr, le hand spinner

Le mot de l’année : #MeToo

Deux petits mots ont fait basculer la planète en 2017 dans une nouvelle vague de dénonciations des agresseurs sexuels. Ces deux petits mots ont été mentionnés 3,1 millions de fois sur le réseau social Twitter au cours du mois suivant l’appel à la dénonciation de l’actrice américaine Alyssa Milano. Ces deux petits mots, ainsi que tous les mots-clés équivalents qui ont été créés, ont fait tomber des agresseurs qui se croyaient intouchables et qui se trouvent aujourd’hui dans le sous-sol de la honte. Ces deux petits mots, écris dans la jungle des réseaux sociaux, ont entraîné un tel boom de dénonciations qu’il était difficile de suivre le rythme, de s’expliquer ce qui se passait sous nos yeux et de mesurer l’impact, tant la tempête populaire était intense. Ces deux petits mots permettront-ils à des agresseurs d’être condamnés pour les crimes qu’ils ont commis? À suivre en 2018.

Finalistes: racisme systémique, Bonjour/Hi, pitbull

Le buzz de l’année: l’interview de la BBC interrompue par des enfants

L’entrevue de la BBC interrompue par des enfants. Alors qu’il est interviewé par la BBC en direct sur Skype pour parler du président sud-coréen, le professeur Robert E. Kelly est interrompu de façon hilarante par ses enfants. Vêtue d’un cardigan jaune, la jeune Marion entre d’un pas décidé pour aller voir son papa, assis devant l’ordinateur. Quelques secondes plus tard, le petit James la suit dans son trotteur-marcheur. Arrive alors sa femme, Jung-a Kim, à quatre pattes, afin de les sortir en vitesse de la pièce. La vidéo «Children interrupt BBC News interview», publiée par la BBC elle-même, a été vue plus de 25 millions de fois. La petite famille est instantanément devenue la coqueluche du web. (Virginie Landry)

Finalistes : Covfefe, la photo de Beyoncé enceinte de ses jumeaux

Citation de l’année : «Ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre qu’après avoir mis le feu dans la bâtisse, ce n’est pas un coup de peinture et des rideaux qui vont changer les choses.» –Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques

Le huis clos du budget provincial est un exercice assez sérieux. Pendant plus de six heures, journalistes, syndicalistes, représentants de groupes de pression et élus sont enfermés dans une salle pour y lire des milliers de pages. S’il y a une tension constante en raison de la fébrilité ambiante, l’esprit est plus à la concentration qu’à la blague. Ne faisant jamais les choses comme tout le monde, la députée de Québec solidaire a provoqué l’hilarité générale. Cette phrase lui colle à la peau depuis lors : parions que le pogo ressortira en campagne électorale. Dominique Cambron-Goulet

Finalistes:

«Si mon voisin fait pousser [du pot] et mes petits enfants viennent la fin de semaine et si tout à coup ils traversent, que la plus vieille de six ans va de l’autre côté et, par inadvertance, s’enfarge là-dedans, puis en consomme un petit peu en mangeant je ne sais pas quoi…» –Lucie Charlebois, ministre de la Santé publique

«Ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis extraverti, volubile, passionné.» –Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion

Perdant de l’année: Denis Coderre

Contrairement aux défaites du Canadien, celle de Denis Coderre a complètement surpris l’immense majorité des gens. En cette année du 375e anniversaire de Montréal, le maire sortant jouissait d’un bilan somme toute positif, ce qui laissait présager une victoire facile. Toutefois, M. Coderre a été doublé sur sa gauche par Valérie Plante alors qu’il se débattait avec le scandale des billets de la Formule E. L’«omnimaire» a également souffert de sa tendance à vouloir tout gérer dans la ville, puisque son comportement contrôlant a aussi été décrié au cours de la campagne. Enfin, Denis Coderre a tout misé (ou presque) sur son bilan, qui n’a toutefois pas fait le poids contre un projet comme la ligne rose du métro, qui fait rêver les électeurs. Dominique Cambron-Goulet

Finalistes : Les automobilistes coincés dans la construction, la presse écrite

Chiffre de l’année: 375e

Le 375e. Rarement aura-t-on célébré un anniversaire aussi arbitraire que le 375e. Alors que le pays célébrait le 150e de la Confédération, Montréal a voulu organiser son propre party, pour la modique somme de 1 G$. Le 17 mai a eu lieu la première illumination du pont Jacques-Cartier. La première, parce que le futur ex-maire Denis Coderre en a réclamé une deuxième en raison du succès de la première ou à cause des perturbations causées par les policiers en conflit de travail, qui sait. On a proposé une foule de projets et de legs. Deux Géants nous ont rendu visite et l’autoroute Ville-Marie a été recouverte. Mais il faudra attendre pour l’esplanade de la rue Clark, l’amphithéâtre du parc Jean-Drapeau et la promenade Fleuve-Montagne. (Carine Touma)

Finalistes : Les 300 voitures bloquées pendant 12h sur l’autoroute 13. Les quatre plants de cannabis que les Québécois ne pourront pas faire pousser à la maison.