Possible bactérie mortelle dans les «Épices 4 saisons»

Ce produit est visé par un rappel pour la présence possible d'une bactérie mortelle causant le botulisme.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a émis une mise en garde officielle concernant le produit «Épices 4 saisons», préparé et vendu par l’entreprise Marché goûté 4 saisons inc., située sur le boulevard Léger, à Montréal. Les autorités recommandent à la population de ne pas consommer ce produit, qui pourrait favoriser la prolifération d’une bactérie mortelle.

Les autorités s’inquiètent de la présence possible de la bactérie Clostridium botulinum, responsable d’une intoxication potentiellement mortelle appelée «botulisme».

Le produit visé par cette mise en garde était conditionné dans une bouteille de plastique transparent et vendu à l’état réfrigéré, uniquement à l’établissement du boulevard Léger. Toutes les unités écoulées jusqu’au 15 juillet 2026 sont concernées par le rappel.

Le MAPAQ précise que le produit n’a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité, bien qu’il ne présente aucun signe visible d’altération ni d’odeur suspecte. Toute personne ayant ce produit en sa possession est formellement invitée à ne pas le consommer.

Des symptômes graves pouvant mener à la mort

La bactérie Clostridium botulinum produit une toxine dont l’ingestion peut entraîner des symptômes sérieux. Ces symptômes comprennent la paralysie faciale, les pupilles non réactives ou fixes, une certaine difficulté à avaler, des paupières tombantes, ou des troubles de la vision et de l’élocution.

Dans les cas les plus graves, la maladie peut être fatale.

Le MAPAQ recommande à toute personne présentant ces symptômes après avoir consommé le produit de consulter rapidement un professionnel de la santé.

À ce jour, aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n’a été signalé au ministère. Ce rappel est classifié comme un risque de classe 1, soit le niveau de risque le plus élevé dans la classification du MAPAQ.

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