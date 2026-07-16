5 projets d’écoles remis sur les rails à Montréal, 2 ajouts

Ces reparti pour la construction d’écoles. Après avoir mis sur pause de nombreux projets d’agrandissement et de construction d’écoles à travers le Québec, le gouvernement relance 19 projets, dont cinq à Montréal.

À cela s’ajoutent quatre nouveaux projets de rénovation ou de remplacements d’écoles qui ne figuraient pas encore dans les plans, dont deux à Montréal.

L’annonce n’arrive pas trop tôt. L’état des infrastructures publiques du Québec, y compris les écoles, se dégrade à vitesse Grand V. Le déficit d’entretien frôle actuellement les 50 G$.

Malgré cela, le gouvernement de la Coaliation Avenir Québec – sous l’ancien premier ministre François Legault – avait mis sur pause pas moins de 99 projets à travers le Québec en décembre 2024. Le Québec est alors passé à un sommet de 128 projets acceptés en 2019 à seulement 15 en 2025. L’annonce de jeudi renverse quelque peu cette tendance.

«Le parc immobilier scolaire date en moyenne de plus de 50 ans et nous ne pouvons pas tout refaire en même temps, mais nous continuons d’investir massivement dans nos écoles. Depuis 2018, le PQI pour les établissements scolaires est passé de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous allons continuer en ce sens au bénéfice des élèves», affirme la ministre de l’Éducation, Sonia Lebel.

Plus tôt cette année, le Centre de services scolaires de Montréal a annoncé le réaménagement des écoles Honoré-Mercier et Saint-Henri, mais en utilisant les infrastructures existantes.

CSS de Montréal, de la Pointe-de-l’Île et Marguerite-Bourgeois

Les trois centres de services scolaires (CSS) de la métropole verront de nouvelles écoles ajoutées. Le réseau anglophone n’est pas touché par l’annonce.

Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, l’école secondaire La Voie sera agrandie à l’aide de classes modulaires pour ajouter 13 groupes et un gymnase. Dans l’Ouest de l’île, les écoles secondaires Altitude (Pierrefonds) et Des Sources (Dollard-des-Ormeaux) seront réaménagées pour ajouter respectivement huit groupes et deux groupes.

Du côté Est, le CSS de la Pointe-de-l’île remplacera un édifice administratif près de l’école Jean-Nicolet (Montréal-Nord) pour en faire une nouvelle école de 10 classes. Une nouvelle école primaire de 21 classes sera également construite, mais l’emplacement n’a pas été précisé.

Sur la Rive-Nord, l’école secondaire du Harfang (Sainte-Anne-des-Plaines) sera agrandie. Sur la Rive-Sud, les écoles secondaires Gérard-Fillion et Saint-Jean-Baptiste (Longueuil) seront agrandies.

L’Académie de Roberval et l’école Saint-Noël-Chabanel

Les deux projets qui s’ajoutent au Plan québécois des infrastructures (PQI) pour Montréal concernent l’Académie de Roberval et l’école Saint-Noël-Chabanel.

L’Académie de Roberval (Villeray) a été délocalisée en 2018 pour permettre les travaux. Ceux-ci n’ont toutefois jamais eu lieu, et des cohortes entières d’élèves ont passé leur secondaire au complet dans des locaux «temporaires».

Le projet ajouté au PQI prévoit la démolition et la reconstruction complète de l’aile C, ainsi que la rénovation des ailes A et B.

Quant à l’école primaire Saint-Noël-Chabanel, à la frontière entre Saint-Michel et Saint-Léonard, elle est divisée en deux pavillons. Le pavillon des Bâtisseurs a été relocalisé cette année. Finalement, les élèves n’y retourneront pas, du moins pas dans les mêmes conditions: le pavillon des Bâtisseurs sera complètement remplacé par une nouvelle école de 24 classes.

Cette division des deux pavillons en écoles dinstinctes n’est pas surprenante. Avec ses 1000 élèves, l’école Saint-Noël-Chabanel est déjà la plus grande école primaire de Montréal.

Liste des projets d’écoles remis sur les rails: Nom du centre de services scolaire Description Centre de services scolaire de Montréal Solution immobilière à déploiement rapide

pour l’agrandissement de l’école La Voie pour y ajouter

13 groupes et un gymnase Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide

à l’école secondaire de la Rive, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l’école

secondaire de l’Érablière, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l’école

secondaire des Chutes, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l’école

secondaire de l’Évolution, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l’école

secondaire Havre-Jeunesse, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Construction d’une nouvelle école primaire de 27

classes à Sainte-Julienne Centre de services scolaire de la Capitale Transformation d’une partie du Centre de formation

professionnelle de Limoilou pour y accueillir 8 groupes

du secondaire Centre de services scolaire de la Capitale Construction d’une nouvelle école primaire de 25 classes

dans le secteur Val-Bélair, ajout de 5 classes au projet déjà

autorisé Centre de services scolaire de la Capitale Transformation de l’école Saint-Denys-Garneau pour y accueillir

9 groupes du secondaire Centre de services scolaire de la Capitale Construction d’une nouvelle école secondaire à

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour y accueillir

19 groupes Centre de services scolaire de la Capitale Agrandissement et réaménagement de l’école des Explorateurs

pour en faire une école de 36 classes Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île Remplacement partiel et agrandissement du 11280, avenue

Jules-Dorion pour en faire une école de 10 classes Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île Construction d’une nouvelle école primaire de 21 classes

à Montréal Centre de services scolaire des Mille-Îles Agrandissement de l’école secondaire du Harfang à

Sainte-Anne-des-Plaines, ajout de 7 groupes Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Réaménagement de l’école secondaire de l’Altitude

pour y ajouter 8 groupes Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Réaménagement de l’école secondaire des Sources

pour y ajouter 2 groupes Centre de services scolaire Marie-Victorin Construction de l’annexe de l’école secondaire Saint-

Jean-Baptiste pour en faire une école de 21 groupes Centre de services scolaire Marie-Victorin Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire

Gérard-Fillion pour y ajouter 21 groupes