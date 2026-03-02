Les écoles Honoré-Mercier et Saint-Henri seront réaménagées

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a annoncé le 2 mars 2026 que le ministère de l’Éducation a donné son feu vert pour l’ajout de places-élèves dans deux écoles secondaires du Sud-Ouest de Montréal. Les écoles Honoré-Mercier et Saint-Henri seront ainsi réaménagées pour accueillir plus d’élèves.

L’école secondaire Honoré-Mercier verra ses locaux réaménagés pour accueillir quatre nouveaux groupes. Ce projet de réaménagement est conçu pour optimiser l’utilisation des espaces existants et répondre aux besoins croissants de la communauté scolaire. De son côté, l’école Saint-Henri bénéficiera d’une solution permettant l’ajout rapide de douze groupes supplémentaires. Cette solution n’a pas été précisée par le CSSDM.

«Nos écoles accueillent un nombre toujours grandissant d’élèves et l’autorisation de ces projets est une étape importante pour répondre aux besoins des jeunes du secondaire dans l’ouest de Montréal. Nous poursuivons nos efforts, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, pour améliorer l’état de nos bâtiments et accueillir tous les élèves dans des environnements propices à leur réussite», affirme Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal.

De nombreux projets sur pause

Ces projets d’expansion sont rendus possibles grâce à un financement du ministère de l’Éducation, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures.

Les réaménagement des écoles Honoré-Mercier et Saint-Henri sont parmi les rares projets à être financés depuis que le gouvernement a mis sur pause les projets de construction et d’agrandissement d’écoles en 2024. Le gouvernement avait accepté 128 projets de ce type en 2019 et 90 en 2020. Il a ensuite ralenti à environ 45 projets par année. L’an dernier, seulement 15 projets ont été retenus.

Sonia Lebel, ministre de l’Éducation, souligne toutefois que les budgets pour l’entretien des écoles existantes a beaucoup augmenté. Il est passé de 9 G$ par année à 23,5 G$.

«Au-delà de ces investissements, il faut s’assurer de maximiser chaque dollar investi par les Québécois afin de réaliser le plus grand nombre de projets possible, au meilleur coût possible, pour répondre aux besoins des élèves», dit-elle.

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