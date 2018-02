OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau rencontrera la famille de Colten Boushie au cours des prochaines heures.

Un porte-parole du premier ministre a dit qu’il a hâte d’entendre ses proches.

Un jury de la Saskatchewan a reconnu vendredi le fermier Gerald Stanley coupable de meurtre au second degré pour avoir abattu le jeune Boushie en 2016. Le jeune homme de 22 ans était membre de la Première nation Red Pheasant.

Ses proches devraient aussi rencontrer la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould et le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale.

La famille Boushie a rencontré lundi les ministres des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et des Services aux Autochtones, à qui elle a dit ne plus faire confiance au système de justice et être plutôt intéressée par des solutions à long terme.

La ministre Wilson-Raybould a expliqué que son gouvernement envisage de modifier les règles qui encadrent la sélection des jurés, en raison des inquiétudes engendrées par le fait que le jury qui a tranché dans le procès de Stanley était entièrement blanc.