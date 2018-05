SAINT-SAUVEUR, Qc — L’ex-ministre libérale Marguerite Blais a confirmé vendredi qu’elle portera les couleurs de la CAQ dans Prévost lors de la prochaine campagne électorale.

Entourée du chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, et de militants du comté, Mme Blais a affirmé vouloir poursuivre son combat pour la cause des ainés et des proches aidants.

D’ailleurs, l’artiste Chloé Ste-Marie, qui plaide depuis des années pour la cause des proches aidants, ayant elle-même épaulé le cinéaste Gilles Carle pendant des années, était également présente a l’annonce officielle de sa candidature à Saint-Sauveur.