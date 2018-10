Le gouvernement fédéral tarde à légiférer pour interdire les armes de poing et les armes d’assaut, ont dénoncé jeudi les groupes représentant les victimes des trois plus importantes tueries survenues au Québec. Ils craignent surtout que les libéraux brisent leur promesse et qu’aucune loi ne soit votée avant la fin de leur mandat.

«Les libéraux ont été élus avec une majorité, basée sur une plateforme électorale qui littéralement promet de débarrasser nos rues des armes de poing et des armes d’assaut. Nous nous attendons donc qu’ils réalisent cet objectif dans le cadre de son présent mandat et non de reporter cette question controversée au-delà des prochaines élections», a déclaré la porte-parole de PolySeSouvient, Heidi Rathjen, elle-même témoin de la tuerie de Polytechnique en 1989. Elle était accompagnée de survivants de la tuerie du Centre culturel islamique de Québec et de la fusillade du Collège Dawson.

Dans le cadre d’une série de tables rondes organisées partout au pays, notamment à Montréal, ils ont transmis aux représentants du gouvernement de Justine Trudeau leurs recommandations.

Plus de détails suivront.