OTTAWA — Un ancien diplomate canadien a été arrêté en Chine, rapportent mardi différents médias et le groupe international de recherche pour lequel il travaille.

Le International Crisis Group indique que Michael Kovrig, son conseiller pour l’Asie du Nord-Est, a été détenu.

L’organisation explique par voie de communiqué qu’elle fait tout en son pouvoir pour obtenir plus d’information et qu’elle s’affairera à obtenir la libération rapide et sécuritaire de M. Kovrig.

L’arrestation de M. Kovrig survient après que la Chine eut mis le Canada en garde contre d’éventuelles «conséquences» après l’arrestation de la directrice financière de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, à l’aéroport international de Vancouver. On ne sait toutefois pas si les deux dossiers sont reliés.

Le International Crisis Group dit que M. Kovrig est un de ses experts à temps plein depuis février 2017.

Son profil sur le site de l’organisation révèle que M. Kovrig est un ancien diplomate canadien à Pékin, à Hong Kong et aux Nations unies à New York.