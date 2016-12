«Je me fous un peu des records de ventes. J’ai toujours gagné ma vie à la sueur de mon front, en montant sur scène pour défendre mes chansons. Il y en a qui sont contre mon idée, d’autres qui sont pour et me remercient de tout cœur. Ce que je veux, c’est partager mes chansons avec le plus de gens possible. S’il n’en tenait qu’à moi, mes trois autres albums seraient aussi disponibles gratuitement, mais les bandes maîtresses appartiennent à mon ancienne maison de disques et je ne m’embarquerai pas là-dedans», raconte Samian, qui a mis un terme à ses liens avec les Disques 7ième Ciel du Rouynorandien Anodajay, l’été dernier.

Un retour aux sources

Pour Le Messager, Samian travaille de nouveau avec son éternel collaborateur, DJ Horg, qui l’accompagne depuis le premier disque. «Cet album, on le fait ensemble comme réalisateur et producteur. Il est littéralement derrière moi dans ce projet. Il est devenu frère depuis dix ans, un membre de ma famille, relate-t-il.

«C’est un disque qui nous ressemble à tous les deux, poursuit Samian. Je suis dans la trentaine et lui dans la quarantaine. C’est sûr qu’on a connu deux décennies différentes de hip-hop, mais on effectue un véritable retour aux sources ici, avec seulement un MC et un DJ. C’est très hip-hop, avec des samples, du scratch, etc. Et le message est toujours très important pour moi. Le titre n’est pas un hasard», assure l’artiste, dont les textes portent toujours plusieurs messages, souvent inspirés par sa foi qu’il n’hésite pas à afficher.

Une année qui s’annonce occupée

L’année 2017 s’annonce pour le moins occupée pour Samian. Outre ce quatrième album et ses extraits offerts mensuellement, l’artiste fera voyager son exposition de photographies intitulée «Enfant de la terre» jusqu’en 2018. Il y a aussi son livre de photos du même titre lancé en octobre.

Mais surtout, il y a le film Hochelaga, terre des âmes, du réalisateur François Girard (32 films brefs sur Glenn Gould, Soie) et dans lequel Samian a décroché son premier rôle principal au cinéma. Le tournage a eu lieu cet automne à Montréal et le film doit sortir en 2017.

«J’ai commencé à voir des petites parties du film. C’est vraiment un bel honneur et une belle confiance que me fait François Girard. Ce fut génial de participer à cette belle aventure», souligne Samian, qui sert de trait d’union dans un rôle d’archéologue au sein de cette fresque qui traverse sept siècles d’histoire à Montréal.