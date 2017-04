Les FrancoFolies de Montréal, qui se tiendront du 8 au 18 juin, présentaient hier l’ensemble de leur programmation en salle. Une très attrayante programmation, doit-on dire. Voici cinq concerts à ne pas manquer. (Mais il y en a tout plein d’autres).

Katerine

En duo avec la pianiste française d’origine roumaine Dana Ciocarlie, le plus délicieusement étrange des chanteurs vient présenter son 10e album, Katerine, le film.

Le jeune Tim Dup assurera la première partie. L’auteur-compositeur-interprète originaire de Rambouillet, en région parisienne, s’est fait remarquer avec son EP Vers les ourses polaires, sorti l’an dernier. On s’attend ici à une soirée éclatée et éclatante, où l’absurde sera célébré comme il se doit.

À savourer le 9 juin, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Sally Folk

La sémillante Sally Folk montera sur scène avec son troisième opus, judicieusement intitulé Troisième acte (et qui fait suite à son deuxième album, intitulé, lui, Deuxième acte). Sur ses nouvelles pièces, l’auteure-compositrice-interprète québécoise opte pour un son un peu plus rock. Le résultat en live, doublé de son côté pétillant et énergique, devrait charmer l’auditoire. La soirée sera aussi l’occasion de découvrir les chansons d’Andy St-Louis. Une pianiste et flûtiste diplômée de l’École Nationale de la chanson qui a lancé un EP, Petit bout de femme.

Une chouette combinaison à voir le 14 juin, à L’Astral.

Fred Fortin

Avec son excellent dernier disque, Ultramarr, en poche, l’inimitable Fred Fortin pourrait bien offrir un des concerts les plus marquants de cette 29e édition des Francos. Il sera précédé sur scène par Maude Audet, auteure-compositrice montréalaise qui s’est démarquée par son salué premier album, Nous sommes le feu (et par sa relecture du Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, qu’elle a transformé en Comme une odeur de déclin).

Un show à ne pas manquer, le 15 juin, au Club Soda.

L’école nationale de la chanson, avec Philippe Brach

Place à la relève! Dans le cadre de cette soirée, vous pourrez découvrir les étoiles de demain. Ou du moins, les étoiles qui sont passées par L’école nationale de la chanson comme, pour ne nommer qu’eux, Damien Robitaille et Safia Nolin. Le toujours tordant Philippe Brach fera office d’invité spécial, très spécial.

Un spectacle sous le signe de la découverte, qui se tiendra à L’Astral, à inscrire dans son agenda (en date du 8 juin).

Ingrid St-Pierre, Fanny Bloom et Delphine Coutant

Trois artistes à la signature singulière, trois filles créatives, trois voix distinctes, qui se réuniront sur une même scène pour un concert que l’on promet «tout en charme, en finesse, en allégresse et en piano». Une soirée avec Ingrid, Fanny et Delphine? Ça promet, en effet.

À voir le 10 juin dans l’antre feutré de la Cinquième Salle de la Place des Arts.