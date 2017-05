Le musicien rock Chris Cornell, qui était le chanteur de Soundgarden et du groupe Audioslave, est mort à l’âge de 52 ans, a annoncé son représentant, Brian Bumbery.

Cornell était en tournée quand il est décédé mercredi soir à Détroit, a déclaré M. Bumbery. Le musicien a donné un concert avec Soundgarden ce soir-là.

Selon M. Bumbery, la mort de M. Cornell est «soudaine et inattendue». La famille de M. Cornell cherchera à déterminer, avec les autorités médicales, la cause du décès.

Chris Cornell a été une des voix les plus importantes du mouvement grunge des années 1990. Soundgarden est devenu un des groupes majeurs de la scène émergente de Seattle, aux côtés de Nirvana, Pearl Jam et Alice in Chains.