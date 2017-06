Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Joe Goddard, Lary Kidd et Linkin Par.

Recette gagnante

Joe Goddard

Electric Lines

Note:

Electric Lines, le deuxième album solo de Joe Goddard, est rafraîchissant et facile à écouter. Entre des tournées et des DJ sets, ce membre du groupe Hot Chip a trouvé le temps de concocter un album bien ficelé, solidement conçu et agréable. L’accent R&B de morceaux comme Truth is Light ou Home donne une couleur plus chaude à un travail autrement très house et electropop. Joe Goddard nous plonge dans une ambiance mélancolique et contemplative avec des chansons pleines de couleurs et d’harmonies. Sans être révolutionnaire, Electric Lines réussit au moins à nous faire planer.

– Alexis Boulianne

Premier degré

Lary Kidd

Contrôle

Note :

Se pogner des bitches et envoyer chier le reste de la terre. Voilà, en gros, le message mis de l’avant par le rappeur québécois Lary Kidd (du défunt trio Loud Lary Ajust) sur son album solo Contrôle. Au-delà de son propos inepte – qui glorifie tour à tour une misogynie éhontée, l’abus de substances de toutes sortes et un égocentrisme débridé –, Lary rhyme sur des beats si convenus et sa voix se noie dans tant d’autotune que l’album sonne comme une piètre parodie. On nous dira peut-être que Contrôle cache un très cérébral second degré; nous ne l’avons pas trouvé.

– Maxime Huard

Trop différent

Linkin Park

One More Light

Note :

On est prêt à parier que vous avez entendu le nouveau single radio de Linkin Park, Heavy, et que vous n’avez pas soupçonné une seconde que c’était Linkin Park. L’offre musicale du groupe a totalement changé et on ne le reconnaît plus du tout. Exit l’étiquette de groupe rock-rap métal, bonjour les mélodies soft pop électro très commerciales sur One More Light. Ce n’est pas mauvais en soi, mais ce n’est pas ce à quoi on s’attend de Linkin Park. Fans d’Hybrid Theory, ne vous procurez pas celui-ci.

– Virginie Landry