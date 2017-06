Le groupe britannique a dévoilé All I Can Think About Is You, un nouvel extrait de leur très attendu EP Kaleidoscope.

Chris Martin et ses acolytes ont publié, ce jeudi, sur Youtube un clip animé avec les paroles du morceau.Réalisé par I Saw John First, la vidéo met en scène des cellules qui se transforment en animaux puis humains.

Il s’agit du troisième titre issu de l’EP dévoilé par Coldplay après Hypnotised et Something Just Like This, en duo avec The Chainsmokers.

La version digitale de Kaleidoscope sortira le 14 juillet prochain. Le CD et le vinyle sont, eux, attendus le 4 août.