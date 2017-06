Michael Nyqvist, connu pour son rôle du journaliste Mikael Blomkvist dans la trilogie Millénium, est décédé à l’âge de 56 ans d’un cancer du poumon, a confirmé son agente mardi.

«C’est avec une profonde tristesse que je confirme que notre très cher Michael, l’un des acteurs suédois les plus respectés et accomplis, est décédé dans la quiétude, entouré de sa famille», a annoncé Jenny Tversky, au nom de la famille Nyqvist.

L’acteur suédois était la tête d’affiche des adaptations cinématographiques des romans de Stieg Larsson, sorties en 2009. Son rôle a été repris par Daniel Craig dans les adaptations américaines.

«La joie de vivre et la passion de Michael étaient contagieuses. Son charme et son charisme étaient indéniables, et son amour pour les arts était connu de tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec lui», a ajouté Mme Tversky.

À Hollywood, Michael Nyqvist a interprété plusieurs vilains, dont l’ennemi de Tom Cruise dans Mission: Impossible: Ghost Protocol.