Le festival international de films Fantasia a dévoilé hier l’ensemble des œuvres qui feront partie de sa 21e présentation.

Parmi les grands titres à retenir, notons la première mondiale du tout nouveau film de Robert Morin, Le Problème d’infiltration.

Mettant en vedette Christian Bégin, ce long métrage suit les tracas d’un chirurgien qui se consacre au sort des grands brûlés et mène une existence modèle jusqu’au moment où la carapace de la perfection se met à craquer de partout.

Après sa présentation à Fantasia le 2 août en présence du réalisateur et de l’équipe, le film prendra l’affiche dans les salles québécoises le 25 août.

21 Ce sont plus de 150 longs métrages et 300 courts métrages qui seront présentés lors de la 21e mouture de Fantasia.

Également très attendu : Good Time, des frères Joshua et Ben Safdie. Les réalisateurs américains qui nous ont donné Heaven Knows What nous replongent une fois de plus dans le New York des marginaux. Salué à Cannes, ce long métrage est porté par Robert Pattinson dans ce qui a été qualifié de «meilleure performance de sa carrière».

Le festival se déroulera du 13 juillet au 2 août. métro