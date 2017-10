Bruno Mars, Drake et Ed Sheeran sont arrivés en tête des nominations pour les American Music Awards, récompenses de la musique américaine, au sein d’une liste dont les femmes étaient largement absentes.

Aucune femme n’a ainsi été retenue parmi les cinq candidats sélectionnés dans la catégorie reine d’artiste de l’année, mais aussi dans les catégories vidéo de l’année, tournée de l’année, ou dans les quatre catégories d’album favori de l’année.

Sollicité par l’AFP au sujet des critères de sélection des chanteurs nommés, le groupe Dick Clark Productions, qui gère les American Music Awards, n’a pas donné suite.

En 2016, c’est Ariana Grande qui avait été désignée artiste de l’année, devant trois autres chanteuses et un chanteur, Justin Bieber. En 2013, Taylor Swift l’avait également emporté et détient le record du nombre de trophées dans cette catégorie, avec trois.

Outre les catégories féminines, la jeune chanteuse Julia Michaels a été retenue, avec quatre chanteurs ou groupes masculins, pour la récompense du meilleur nouvel artiste.

Les American Music Awards sont attribués en fonction du vote des fans, uniquement en ligne via le site dédié mais aussi sur Twitter.

C’est le chanteur Bruno Mars qui arrive en tête des nominations avec 8 citations, suivi par Drake, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, The Chainsmokers et The Weeknd, tous mentionnés cinq fois chacun.