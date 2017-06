Elle fête 110 ans à Bordeaux-Cartierville

Giselle Chalifour a rejoint la très courte liste des Canadiens supercentenaires. Elle a fêté le 20 juin ses 110 au CHSLD Saint-Joseph de Bordeaux, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Mme Chalifour a été fêtée par ses proches ainsi que les résidents et le personnel de l’établissement où elle est hébergée depuis cinq ans. En guise de cadeau-surprise, elle a reçu la visite du chanteur Michel Louvain. Un sourire radieux a illuminé son visage quand elle l’a reconnu.

L’artiste vient chaque année animer un après-midi au CHSLD et la vénérable centenaire a développé une véritable passion pour lui, même si elle a quelques difficultés d’audition.

Alors qu’elle semble en voie de battre un record, le centième anniversaire de Mme Chalifour avait été gâché par une chute et une fracture de la hanche.

«Depuis dix ans, on se dit chaque année que c’est le dernier anniversaire et finalement l’année suivante on fête encore», observe Nicole Le Ny, la fille de Mme Chalifour, trop heureuse d’avoir encore sa maman à ses côtés.

À son âge avancé, la centenaire garde l’esprit vif et se remémore facilement les visages familiers. Elle a embrassé chaleureusement Brigitte sa coiffeuse et maquilleuse qui vient s’occuper d’elle de temps à autre. Elle semblait en grande discussion avec Eugénie, préposée aux bénéficiaires bénévole qui la connait depuis 30 ans et devenue son amie.

«Elle a la présence d’esprit de ne pas avoir l’air insignifiante», souligne Eugénie. Mme Chalifour est la treizième d’une fratrie de 14 enfants. Sa plus jeune sœur est décédée il y a une année à 108 ans.

«Depuis trois ans, je constate qu’on célèbre trois à quatre centenaires par an dans notre établissement», assure Suzanne Desjardins, technicienne en loisirs qui a animé la fête.

Il y a dans les CHSLD du CIUSSS du Nord-de-l’île de Montréal 53 résidents centenaires. Au Québec on compte près de 17 centenaires pour 100 000 habitants. Selon statistiques Canada, il y avait plus de 7900 personnes âgées de 100 ans et plus au Canada, en 2016.

Selon le Gerontology Research Group qui maintient une liste des supercentenaires vérifiés dans le monde, Ellen Guibb, 112 ans et 55 jours, serait la Canadienne la plus âgée encore de ce monde. Elle réside en Ontario.

Selon les médias, Cicilia Laurent serait celle qui a vécu le plus longtemps. Elle est morte au Québec le 23 mai 2016 à l’âge vénérable de 120 ans.