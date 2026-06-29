Manifeste pour l’avenir du District Central

À l’occasion de son 10e anniversaire, la Société de développement commercial (SDC) District Central a récemment lancé le Manifeste de La Grande Fabrique. Un document qui réclame une vision concertée pour reconnaître ce secteur comme étant le «coeur économique de Montréal».

Le District Central fait face à des pressions croissantes liées aux bouleversements économiques, aux perturbations logistiques et à la nécessité de préserver l’autonomie et le savoir-faire local. Le Manifeste de La Grande Fabrique établit les grandes orientations qui guideront le développement du territoire dans un contexte marqué par des transformations économiques, climatiques et urbaines.

Selon la directrice générale de la SDC District Central, Hélène Veilleux, ce manifeste représente un véritable tournant pour le territoire. «Le District Central n’est pas en demande d’attention, il est en demande de reconnaissance. Ce manifeste marque un tournant: celui où nous choisissons collectivement de ne plus gérer ce territoire à court terme, mais de le reconnaître, le protéger et le gouverner comme le cœur productif de Montréal», a-t-elle déclaré.

Quatre engagements

Le Manifeste de La Grande Fabrique s’articule autour de quatre engagements visant tantôt les élus, tantôt les acteurs économiques. Il vise d’abord à reconnaître officiellement le District Central comme le cœur productif de Montréal. Il propose également de déployer une gouvernance partagée par projet, afin de mieux coordonner les actions des différents acteurs présents sur le territoire.

La logistique urbaine est aussi identifiée comme une priorité stratégique pour assurer la vitalité et la compétitivité du secteur. Enfin, le manifeste entend mettre en place les conditions nécessaires au renforcement de l’attractivité et de la capacité productive du District Central.

La SDC District Central entend ainsi sortir d’une gestion à court terme pour inscrire le développement du territoire dans une perspective durable et concertée.

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