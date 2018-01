Incendie criminel dans Ahuntsic-Cartierville: trois suspects recherchés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche trois suspects en lien avec un incendie criminel survenu le 11 janvier dernier dans un restaurant de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Le jour de l’événement, vers 5h du matin, trois suspects se sont présentés devant un restaurant situé sur le boulevard de l’Acadie, près de la rue Mazurette, à bord d’une automobile.

Les deux suspects sont sortis du véhicule et ont brisé la vitrine du commerce. Ils sont entrés à l’intérieur du restaurant avec des bidons remplis d’accélérant pour y mettre le feu avant de prendre la fuite.

Le SPVM a diffusé des captures des images prises par une caméra de surveillance vidéo.

Le premier suspect est un homme de grandeur et de stature moyenne. Il portait un manteau à capuchon noir, un jeans et des chaussures foncées.

Le second suspect est un homme de grandeur moyenne et de stature mince. Il portait un manteau à capuchon noir, un pantalon noir et des bottes noires.

Le véhicule utilisé est identifié comme une Honda Civic 4 portes des années 1992 à 1995, de couleur foncée (possiblement vert), avec poignées de portes noires. Le pare-chocs arrière est endommagé ou a un autocollant sur côté gauche.

Le dernier caractère de la plaque pourrait être un Z ou un 2.

Le SPVM demande à quiconque possédant de l’information qui pourrait permettre d’identifier et de localiser les suspects recherchés de communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.