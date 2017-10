Quatre finalistes sélectionnés pour l’aménagement de la nouvelle place Simon-Valois

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a dévoilé le nom des quatre projets retenus pour la finale du concours de design pluridisciplinaire de la zone de rencontre Simon-Valois.

Les vingt propositions reçues pour ce projet de développement de rues partagées au cœur de l’arrondissement ont été soumises à un jury le 16 octobre dernier. Ses membres avaient pour mission de n’en garder que quatre qui seront de nouveau en compétition devant public lors de la finale le 11 janvier 2018. Chacun des porteurs de projet finalistes va bénéficier de 25 000$ pour la préparation du concept et de l’esquisse.

La première équipe finaliste est composée des firmes Alexandre Bernier Architecte, Paul Bernier Architecte et l’Abri. La deuxième équipe comprend Arcadia Studio et Para-Sol. La troisième candidature retenue est celle de civiliti, François Courville et UDO Design. Enfin, Mousse Architecture de paysage, le Collectif Escargo et Gravitaire forment la dernière équipe.

Avec ses 7400 passages quotidiens, la place Simon-Valois est un espace central de l’arrondissement. L’objectif de cet aménagement est d’y développer deux sections de rues partagées sur la rue Ontario et l’avenue Valois afin d’augmenter sa superficie actuelle. Ce concours s’inscrit dans le cadre du Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal, une initiative qui vise à accélérer la mise en œuvre de projets de piétonnisation du domaine public dans le but de placer le citoyen au centre de la dynamique urbaine et au cœur des processus d’aménagement des villes.

Le financement de 100 000 $ de ce concours est accordé par le Bureau du design de la Ville de Montréal et le processus est encadré par les conseillers professionnels de l’Atelier Christian Thiffault.