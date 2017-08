Nouvelle épicerie LOCO à Verdun

Un an après l’ouverture de la première épicerie zéro déchet dans Villeray, les quatre entrepreneures LOCO ont annoncé vendredi l’apparition d’un second magasin. Sa localisation a été décidée à la suite d’un sondage réalisé depuis le printemps. Sur les quelque 2000 répondants, ils sont 20% à avoir sélectionné Verdun.

«Depuis le départ, on veut utiliser plusieurs succursales et c’est à Verdun que la sollicitation de nos services a été la plus grande, soutient l’une des fondatrices, Marie-Soleil L’Allier. Un autre élément déterminant a également été la disponibilité des lieux»

L’épicerie zéro déchet ouvrira ses portes en septembre, entre les métros Verdun et De l’Église. Aucun détail n’a été divulgué sur la date exacte, la superficie de l’établissement, ou encore le numéro de l’immeuble.

Services

«Ce sera une épicerie complète avect de l’alimentaire standard en vrac tel que les légumineuses, les farines et les sucres, que les produits laitiers, frais, du surgelé, du prêt-à-manger. Des produits corporels et des nettoyants se retrouveront également sur les étagères», explique Mme L’Allier.

Cette épicerie a été pensée dans la même continuité que la première située rue Jarry, mais une personnalisation spécifique à Verdun est prévue. Les mêmes producteurs que pour la première épicerie sont sollicités et les quatre entrepreneurs cherchent de nouveaux partenariats à développer avec des locaux.

«On s’est rendu compte que les ateliers représentent une bonne méthode pour outiller les gens pour adopter un mode de vie zéro déchet donc ils seront également organisés dans la seconde épicerie. Il y en a plusieurs qui vont être planifiés, à priori on retrouvera le kombucha et les kimchis.»

L’artiste qui a fait la toile qui se trouve derrière la caisse dans Villeray réalisera une oeuvre spécialement pour le nouvel arrondissement.

Mobilisation

Les internautes sont invités par les entrepreneurs à soutenir leur démarche en achetant des chèques cadeaux en ligne. Les montants récoltés serviront à l’achat de l’inventaire. Le budget pourra être dépensé dès l’ouverture de l’épicerie.

L’année prochaine, les entrepreneures prévoient d’ouvrir une troisième succursale dans la grande région de Montréal.