Projet Montréal dévoile son équipe

Kathy Landry se présentera sous la bannière de Projet Montréal pour tenter de ravir le poste de mairesse aux élections de novembre. Kinésiologue et propriétaire du centre de mise en forme Kinékat Santé, sera entourée d’une équipe de six candidats dans les différents districts de LaSalle.

Âgée de 31 ans et nouvellement maman d’une fillette de cinq mois, Mme Landry est originaire du Saguenay. Résidente de Ville-Émard, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, elle assure qu’elle connaît bien LaSalle et ses enjeux. Son entreprise a pignon sur la rue Lapierre et y fait la majorité de ses activités quotidiennes.

«J’ai vraiment envie d’avoir un réel impact dans la vie des gens. Pour moi, Projet Montréal allait de soi, car c’est un parti humaniste qui intègre le changement», explique-t-elle.

Étudiante au bac en comptabilité, elle travaillait dans un centre d’entraînement pour payer ses études. Elle a changé de programme après avoir remarqué qu’elle avait plus d’intérêt pour son emploi.

«Mes élèves venaient me voir avec des questions auxquelles je voulais répondre, mais comme je n’avais pas de formation, je trouvais ça frustrant», raconte la candidate aujourd’hui diplômée en kinésiologie.

Cet été, elle a animé des cours gratuits de mise en forme au parc des Rapides offerts par l’arrondissement.

Engagement

Kathy Landry a aussi travaillé dans l’organisation du Festival de la S.O.U.P.E de LaSalle qui, selon elle, met en lumière l’importance de la diversité culturelle des LaSallois.

Nouvelle dans l’arène politique, elle désire entre autres améliorer la sécurité des résidents, mais aussi le réseau de transport en commun. Pour Mme Landry, la santé est primordiale, elle voudrait donc offrir un meilleur accès au parc et aux transports actifs comme la bicyclette et la marche.

La candidate croit aussi que la transparence est très importante, misant notamment sur la webdiffusion pour rendre publics des éléments importants des conseils d’arrondissement.

L’équipe

Roxanne Gendron (District Sault-Saint-Louis)

Biologiste de formation et spécialisée en science biomédicale, Roxanne Gendron travaille en recherche pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Membre du Parti Québécois depuis 2008, elle a été défaite lors des élections provinciales de 2014 dans la circonscription d’Outremont. Mère de trois enfants, elle a siégé pendant plusieurs années au conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Germain d’Outremont.

Alex Lauzon (District Sault-Saint-Louis)

Il a obtenu un certificat en infographie et multimédia chez ICARI, un établissement d’enseignement de Montréal, après avoir complété un diplôme collégial en études littéraires. M. Lauzon est maintenant développeur web à son compte. Adepte de la motocyclette, il est membre de Projet Montréal depuis 2012.

Yasmina Jimenez (District Sault-Saint-Louis)

Après avoir obtenu une spécialisation en relations humaines de l’Université Concordia, Yasmina Jimenez est devenue coach d’affaires et fonde, en 2012, l’entreprise Mon Atelier. Cette entrepreneure aide les PME à établir un plan d’affaires et à développer leurs compétences professionnelles et organisationnelles. Par le passé, elle a aussi agi en tant que conseillère et intervenante pour l’organisme Tandem, programme qui vise à augmenter la sécurité urbaine. Mère de trois enfants, elle habite LaSalle depuis une dizaine d’années. D’origine espagnole et marocaine, elle a immigré au Québec à cinq ans.

Loren Dafniotis (District Cécil-P.-Newman)

Elle est propriétaire de l’entreprise Comptoir Urbain/Espace Végane, un magasin végan situé à Côtes-des-Neiges, secteur où elle habite avec sa mère malade. Elle a fait des études en relations publiques alors qu’elle travaillait à temps plein en gestion pour des compagnies telles qu’Ardenne et L’Oréal. Mère monoparentale d’un garçon de 4 ans, elle a déjà travaillé au Carrefour Angrignon pendant quelques années.

Anila Erindi (District Cecil-P.-Newman)

Elle est technicienne en ingénierie urbaine spécialisée en hydrotechnique dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Elle détient une maîtrise en sciences de l’Université McGill. Originaire d’Albanie, elle est arrivée au Québec en 1997. Mme Erindi est, depuis deux ans, la présidente de l’Association culturelle albanaise de Montréal en plus d’avoir été bénévole pour plusieurs organismes tels que l’Association mineure de soccer de LaSalle.

Romarick Okou (District Cecil-P.-Newman)

Il est administrateur et gestionnaire d’un site Internet qui œuvre dans le domaine de l’agroalimentaire. Père d’un garçon de six ans, il se dit très engagé dans le domaine communautaire, civique et social. Ce résident de LaSalle a été candidat pour Québec Solidaire lors du scrutin provincial dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, en 2012. Il avait terminé en quatrième place lors de l’élection de l’actuel député, Robert Poëti.