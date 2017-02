Le carnaval de Montréal de 1909

Après la fabuleuse épopée des carnavals d’hiver de 1883 à leur abandon en 1889, la société montréalaise tente en 1909, une reprise de ces festivités.

Le programme de cette fête très populaire prend entre autres la forme d’un vaste palais de glace, élevé sur les terrains du Fletcher’s field (qui deviendra l’année suivante le parc Jeanne-Mance) près du carrefour de la rue Duluth et de l’avenue du Parc.

Le palais est toujours l’élément le plus visible et le plus populaire des carnavals. Originalement construit au square Dominion (celui de 1883 est le premier en Amérique du Nord), c’est la première fois qu’on le retrouve en dehors du centre-ville et qui plus est, dans notre quartier.

Au moment de la création de ces fêtes hivernales en 1883, c’est la communauté d’affaires anglophone qui en est le promoteur. On souhaite favoriser le commerce et aussi inciter nos voisins américains à venir nous visiter.

Les compagnies de chemin de fer en sont d’ailleurs de généreux commanditaires et lorsqu’elles en abandonnement le financement en 1889, cela signe la fin de l’événement.

Il faudra attendre vingt ans pour qu’on tente une relance; et cette fois, c’est la communauté d’affaires francophone qui pilote le dossier. Mais le coeur ne semble plus y être et après un deuxième essai, en 1910, le carnaval est définitivement abandonné.

La photo rappelle ce souvenir et nous montre un magnifique palais qui brille au soleil et qui attend patiemment la clôture des festivités du carnaval, marquée par «l’attaque» du palais par les différents clubs de raquetteurs montréalais.

Les amateurs d’histoire du Canada noteront que les drapeaux qui flottent au-dessus de l’entrée du palais de glace sont des «Red Ensign».

C’est le drapeau du Canada depuis 1868. Il est rouge, avec une reprise de l’Union Jack et, à cette époque, possède un «écu» arborant les armoiries des quatre provinces fondatrices. Il sera remplacé par l’unifolié en 1965.