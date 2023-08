Le Cirque du Soleil et MURAL dévoilent une nouvelle œuvre urbaine

MURAL, organisme à but non lucratif visant à démocratiser l’art urbain, dévoile aujourd’hui avec le Cirque du Soleil une nouvelle murale urbaine inspirée du spectacle Echo.

C’est au coin Saint-Laurent et Guilbault Est, dans le Plateau Mont-Royal, que vous pouvez dès maintenant admirer l’œuvre colorée Echo Oasis, réalisée par l’artiste pluridisciplinaire Danica Olders.

La fresque est inspirée par les thèmes et des personnages d’Echo «ainsi que de l’émotion que le spectacle suscite», indique un communiqué. La nouvelle création du Cirque du Soleil, présentée sous le Grand Chapiteau du Vieux-Port jusqu’au 20 août, aborde en effet «la symbiose entre les humains, les animaux et l’environnement, le tout dans un esprit de modernité».

Le Cirque du Soleil, créé en 1984, a touché plus de 378 millions de personnes avec ses spectacles à travers les années, et ce, sur six continents. Alors qu’Echo s’apprête à aller conquérir le monde, l’entreprise laisse cette murale en cadeau à sa ville natale.

Rappelons que MURAL organise pour sa part le Festival MURAL chaque année, en juin, transformant le boulevard Saint-Laurent en un lieu d’expositions artistiques.