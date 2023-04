MURAL dévoile la programmation et le nouveau lieu de ses Block Parties

Le Festival MURAL annonce aujourd’hui les artistes en tête d’affiche de la programmation musicale de sa 11e édition qui aura lieu du 8 au 18 juin prochain. Au menu: Koffee, Moonshine, Ferg, Dinos et plusieurs autres.



Les spectacles de ces artistes se tiendront dans le cadre des traditionnels Block Parties du festival. Ceux-ci avaient l’habitude de se tenir dans le fameux stationnement situé sur le boulevard Saint-Laurent. Cette année, ils doivent déménager, puisque l’ancien site sera transformé par la construction du nouveau Musée de l’Holocauste de Montréal dès cet été.

Heureusement, le nouveau lieu des Block Parties apparaît tout aussi enthousiasmant. La nouvelle scène des spectacles sera située à l’angle des rues de Gaspé et Bernard, en plein cœur du Mile End. C’est le lieu qui accueillait il y a quelques années les fameuses soirées d’Aire Commune.

Ceci dit, ce n’est pas la fin du Festival MURAL sur le boulevard Saint-Laurent. Des événements ainsi que des performances musicales et artistiques s’y tiendront sur une base quotidienne, alors que le boulevard sera piéton, encore cette année, entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal pendant 11 jours.

Un aperçu de la programmation des Block Parties

Le vendredi 9 juin, la jeune artiste reggae jamaïcaine Koffee prendra d’assaut la Scène Mile End, accompagnée de ses musicien.ne.s et danseur.euse.s. En 2020, Koffee a remporté le Grammy Award du meilleur album de reggae, devenant ainsi la plus jeune personne et la seule femme à être récompensée dans cette catégorie. Lors de sa prestation à MURAL, elle sera précédée de plusieurs talents locaux.

Le samedi 10 juin se tiendra le fameux Block Party du collectif Moonshine, avec Maureen, Nonso Amadi, Djibril Cissé, Pierre Kwenders (DJ Set), San Farafina et plusieurs autres, un événement devenu un classique du Festival MURAL. La soirée idéale pour danser sous des sonorités afrobeat et afrohouse.

Le vendredi 16 juin, c’est Ferg, populaire rappeur de Harlem aussi connu sous le nom de A$AP Ferg, qui enflammera le Mile End, précédé de plusieurs talents locaux.

Enfin, le samedi 17 juin, MURAL recevra la visite du talentueux Dinos, rappeur français d’origine camerounaise, figure incontournable du hip-hop en France. Il présentera ses textes puissants au public montréalais, précédé de performances des vétérans High Klassified, Rymz et NoKliché.

La prévente a commencé ce midi pour les passes festival 2023 et les passes pour chaque week-end. La vente générale des billets quotidiens pour chacun des Block Parties débutera le vendredi 28 avril 2023 à midi, sur le site du Festival MURAL.

Rappelons que le Festival MURAL a aussi toute une programmation en arts visuels à découvrir sur son site.