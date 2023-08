Le SPVM enquête sur une séquestration dans un appartement du Plateau-Mont-Royal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur la séquestration d’un homme de 30 ans dans un appartement de la rue Cherrier, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Une vidéo digne d’un film d’action circule sur les réseaux sociaux. Elle montre l’arrestation des suspects, âgés de seulement 19 ans, alors qu’ils tentent de s’enfuir en voiture.

Ce sont des informations reçues en début de soirée qui ont alerté les agents du SPVM.

L’intervention policière, qui a eu lieu le 9 août dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, a été filmée par un résident de la rue Cherrier. C’est dans un appartement de cette même rue qu’un homme de 30 ans aurait été séquestré par une femme et un homme, tous les deux âgés de 19 ans, selon les informations du SPVM.

«Une fois sur les lieux, les policiers auraient localisé une suspecte, ainsi que la victime, dans un véhicule stationné en bordure de route de la rue Cherrier. Les policiers auraient tenté d’interpeller les individus, toutefois la suspecte aurait démarré le véhicule pour quitter», a indiqué la porte-parole pour le SPVM Jeanne Drouin.

Le @spvm authentifie une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux concernant un dossier de séquestration.



Le GI se préparait à entrer dans un logement de la rue Cherrier au moment où les suspects ont tenté de fuir en voiture.



Les images sont spectaculaires.#rcmtl pic.twitter.com/ErNcLG9joM — Pascal Robidas (@pascalrobidas) August 10, 2023

Comme on peut le voir dans la vidéo, c’est à ce moment que plusieurs policiers en véhicule et en vélo tentent de bloquer la voiture de la suspecte afin de porter secours à la victime. On peut ensuite voir le véhicule foncer dans un arbre avant que les agents sortent de leur voiture de police pour arrêter les suspects, qui doivent comparaître à la Cour du Québec aujourd’hui.

La victime, qui aurait subi des blessures importantes avant l’arrivée des policiers, a été transportée en centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie.

Une enquête est en cours afin de comprendre les circonstances qui entourent cette séquestration et cet acte de violence. L’appartement de la rue Cherrier, où aurait eu lieu l’événement, est considéré comme une scène de crime. Il a été analysé par les enquêteurs et les experts de l’identité judiciaire.