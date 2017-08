Résonance: le premier festival de la création radiophonique dans le Mile Ex

La radio, et particulièrement le podcast, seront mis à l’honneur dans cette première édition du festival Résonance les 18, 19 et 20 août prochains à l’Esplanade, dans le Mile Ex de Montréal. Ouvert au grand public, ce festival permettra trois jours d’échanges, de découvertes et de formations pour les passionnés ou les curieux de la radiophonie.

Documentaires, fictions, cinéma pour les oreilles, expériences sonores, ce festival offrira également des séances d’écoute, des formations sur divers aspects de la création radio, des entretiens, mais aussi des moments de réseautage afin de s’initier à la création de tels baladodiffusions.

Avec la première édition de ce festival consacré à la création radiophonique à Montréal, l’organisme à but non lucratif Magneto souhaite faire avancer cette discipline artistique au Québec.

«On pense que le médium sonore a quelque chose d’unique à offrir, ce n’est pas simplement la moitié d’un film, c’est un tout autre univers, un peu proche de la littérature dans la mesure où cela interpelle l’imaginaire de l’auditeur», assure Zoé Gagnon-Paquin, cofondatrice de Magnéto.

Accessible grâce à des passes de 20$ à 60$, ce festival comprendra des séances d’écoute accompagnées et présentées par des réalisateurs et créateurs sonores, des séries d’entretiens publics portant sur la culture, mais aussi des formations sur la prise de son spécifique au documentaire radiophonique et sur la création d’un podcast.

Une des sommités de la création radio française, Alexandre Plank fera partie de cette programmation de près d’une vingtaine d’activités.

Des ateliers pour les plus jeunes seront également mis en place, ainsi qu’une grosse fête le vendredi 18 au soir.

Magnéto

Inspiré par les podcasts de France Culture, l’OBNL Magnéto, créé en juin 2016, rassemble des auteurs radio et des compositeurs qui se sont donnés comme mission de réaliser des documentaires, des parcours sonores et de nouvelles formes de créations sonores à durée illimitée et variable.

«Nous cherchons à multiplier les angles d’approche sur un sujet, nous aimons choisir des voix qui détonnent, nous n’avons pas peur des silences, nous racontons des histoires et documentons des questions en composant avec les sons», peut-on lire sur le site web de Magnéto.

En souhaitant faire rayonner la culture par l’audio, ils travaillent en collaboration avec des organismes culturels et proposent leurs productions gratuitement sans passer par les ondes AM ou FM, mais sur iTunes, Google Play Music sur téléphone Android, Soundcloud, et sur toutes les plateformes d’écoute de baladodiffusions.