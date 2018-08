Le Parti québécois menacé dans l’est de Montréal

À l’approche des élections générales du 1er octobre, les candidats s’activent dans leur circonscription. Tout au long de la campagne, Métro vous propose un aperçu des enjeux de chacune des circonscriptions de l’île. Aujourd’hui: Bourget.

La lutte s’annonce intéressante dans la circonscription de Bourget. Les dernières projections de Qc125, réalisées à l’aide des sondages du mois dernier, donnent la victoire à la Coalition avenir Québec (CAQ) dans cette forteresse péquiste de l’est de Montréal.

La dernière victoire du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Bourget remonte à 1989, alors qu’Huguette Boucher-Bacon l’avait emporté sur Gilles Baril.

Depuis 1994, la circonscription majoritairement francophone (la langue d’usage à la maison est le français dans une proportion de 89,5%, comparativement à 5,1% pour l’anglais) est détenue par le Parti québécois (PQ), et l’actuel député, Maka Kotto, sollicite un quatrième mandat.

La CAQ tentera d’y faire une percée dans la métropole, alors que Québec solidaire (QS) souhaite y faire élire un quatrième député solidaire.

Avec plusieurs semaines de campagne avant le jour du scrutin, M. Kotto ne se formalise pas trop des sondages.

«Les gens de Bourget savent qu’ils peuvent compter sur un député du Parti québécois, dit-il. Après 10 années à leur service comme député, les citoyens savent qu’ils peuvent compter sur moi en tout temps. Ils savent que je suis leur allié.»

Sur le terrain, le candidat de la CAQ, Richard Campeau, dit constater un ressentiment à l’égard des 15 années au pouvoir du Parti libéral du Québec (PLQ) et un grand désintéressement face au PQ.

«Je crois que notre plus grand adversaire politique est le cynisme de la population envers la politique. Les Québécois sont désabusés. Pourtant, je demeure convaincu qu’on peut faire plus et faire mieux, et que c’est maintenant qu’il faut le faire.»

Les électeurs sont particulièrement préoccupés par les enjeux dans la santé, l’éducation, le transport et l’environnement. Les thèmes de prédilection des candidats.

«On constate un manque important de services de santé dans Bourget et dans l’est de Montréal. Moins de 65% de la population a accès à un médecin de famille, et l’espérance de vie est jusqu’à neuf ans plus courte que dans l’ouest de Montréal. Un gouvernement de Québec solidaire ne laisserait jamais une telle injustice perdurer», souligne Marlène Lessard, candidate de QS.

Avec 16,1 % de personnes âgées de plus de 65 ans dans la circonscription, «la qualité de vie des aînés est un enjeu fondamental qui, sous un gouvernement du PQ, se traduira par des investissements majeurs dans les soins à domicile», indique M. Kotto.

Transport

La question du transport est un enjeu cher au candidat de la CAQ, Richard Campeau, qui mentionne, entre autres, les projets de tramway pour relier l’est de Montréal au centre-ville par le biais de la rue Notre-Dame, et du transport collectif pour désengorger Montréal et les couronnes nord et sud en reliant le réseau d’autobus au Réseau express métropolitain.

«Le transport collectif permettra aux gens de Bourget de rejoindre facilement le centre-ville, d’attirer des travailleurs qualifiés et des investissements dans l’est de Montréal. Les Québécois délaisseront leurs automobiles quand il sera plus attrayant de prendre le transport en commun», indique-t-il.

Présentement, plus de 52,7% des résidants de Bourget utilisent leur voiture pour se rendre au travail, alors que 37,8% le font en transport en commun.

En matière d’éducation, les divers candidats proposent des mesures pour rénover les bâtiments scolaires vétustes et favoriser les apprentissages des élèves. Québec solidaire va plus loin en promettant la gratuité scolaire du CPE aux études universitaires.

Un débat se déroulera en compagnie des candidats de Bourget le 18 septembre, à compter de 19 h, à la salle polyvalente de la Maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga). Au moment de mettre sous presse, le candidat du Parti libéral du Québec, Vincent Girard, n’avait pas répondu à nos appels.

Résultats électoraux dans Bourget (Scrutin de 2014)

Maka Kotto (PQ) 37,78%

Jean-Pierre Gagnon (PLQ) 28,86%

Sylvain Medza (CAQ) 19,64%

Gaétan Châteauneuf (QS) 11,20%

Candidats 2018