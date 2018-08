Polystyvert inaugure ses installations

La première usine de recyclage de polystyrène voit le jour à Montréal, dans le parc industriel de l’arrondissement d’Anjou, et permettra de détourner de l’enfouissement jusqu’à 600 tonnes de polystyrène annuellement.

Polystyvert, qui utilise un procédé unique par dissolution en voie d’être breveté, a officiellement inauguré ses installations ce matin.

Une étape importante pour l’entreprise montréalaise en technologie propre puisqu’elle «démontre le succès de notre technologie et qu’elle est donc prête à être utilisée ici et à travers le monde», de dire Solenne Brouard Gaillot, fondatrice et chef de la direction de Polystyvert.

Les plastiques #6 ne sont actuellement peu ou pas recyclés au Québec. Chaque année, près de 92 000 tonnes de déchets de polystyrène sont générées. Une donne qui pourrait bien changer avec Polystyvert.

La technologie de l’entreprise est simple. Elle utilise un procédé à base d’huile essentielle de sous-produit du porc. Le polystyrène est plongé dans l’huile essentielle et la matière se dissout en quelques minutes. Il ne requiert aucune goutte d’eau et les opérations sont réalisées à basse température les rendant peu énergivores.

Il est ensuite séparé de l’huile essentielle et mis en forme. Le résultat devient une résine de polystyrène recyclée d’excellente qualité, avec des propriétés similaires au polystyrène vierge, pouvant être utilisée pour fabriquer de nouveau des produits en polystyrène: emballage de produits électroniques ou de protection pour les meubles, des barquettes alimentaires, des pots de yogourt, des produits isolants et plus encore.

L’huile essentielle est aussi récupérée et peut être réutilisée plusieurs fois.

Le polystyrène recyclé est plus économique que le polystyrène neuf. Il peut être utilisé à forte proportion améliorant du coup le cycle de vie du produit et ouvrant la porte à un marché plus important que les technologies mécaniques actuelles.

L’objectif de Polystyvert est de vendre des licences pour donner accès à la technologie aux entreprises.

Pour les petits commerces, on leur offre des concentrateurs en différents formats pour qu’ils récupèrent eux-mêmes le polystyrène, à des frais moindres que ce que leur coûte d’envoyer le polystyrène à l’enfouissement.

«La technologie développée par Polystyvert permettra de transformer l’industrie du recyclage de polystyrène, l’un des enjeux les plus pressants actuellement dans le monde, indique Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure chez Cycle Capital Management. Nous sommes très fiers de continuer à collaborer avec l’entreprise qui vient de franchir l’étape de mise en marché à l’échelle commerciale.»

Une entente de collaboration a récemment été conclue entre Polystyvert et Total Polymères, une filiale du leader mondial de l’énergie Total, visant spécifiquement la dissolution et le recyclage du polystyrène domestique post-consommation, afin de propulser le développement de cette technologie à grande échelle.

Polystyvert offre une occasion unique de réduire la consommation de combustibles fossiles utilisés dans la production de polystyrène vierge, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

L’entreprise a le vent dans les voiles et l’avenir lui semble prometteur. La construction de l’usine représente un investissement de 5,5M$ et une seconde ronde de financement de 11M$ a été nécessaire pour le démarrage de l’entreprise.