Les jeunes artistes de Montréal-Nord s’unissent

Formé par et pour les jeunes, Boom évènements est une coopérative qui propose des services professionnels d’animation d’évènements, de la création à la gestion sur place. Elle sera lancée officiellement ce 24 février.

Dans les cartons depuis 2012, Boom évènements offre des spectacles clés en main ou des artistes à la carte, à destination des entreprises, des institutions et des particuliers.

L’idée est née de la volonté des jeunes de devenir de vrais artistes indépendants. Il se veut la suite de Rêve d’artistes, programme où les jeunes développent leurs compétences artistiques pendant 8 mois grâce à des ateliers avec des professionnels. «Le désir vient vraiment des jeunes. Ils ne savaient pas forcément quelle forme ça allait prendre, mais ils voulaient trouver une suite à Rêve d’artistes. Plein d’acteurs sont venus autour de la table pour que ça devienne quelque chose de très professionnel et concret. » raconte Myriam Joseph, coordinatrice au Centre des Jeunes, L’escale, qui soutient l’initiative.

Même si Boom évènement est une entreprise d’économie sociale indépendante, L’Escale, aussi à l’origine de Rêve d’artistes, soutient le projet et son développement futur.

Pour être sûr de faire les choses bien, le Centre des Jeunes a même réalisé une étude de marché qui l’a rassuré dans sa démarche, avant le lancement de Boom. «La plupart des potentiels partenaires ici, que ce soit l’arrondissement ou des entreprises privées, font appel à des boites qui viennent de l’extérieur de Montréal-Nord quand ils font des évènements. Il y a donc une demande. » explique Hoda Essassi, codirectrice de L’Escale.

Devenir professionnel

Boom regroupe tous les styles d’artistes, du rap au piano en passant par la danse ou la photographie. Multiculturelle et multiethnique, la coopérative se veut à l’image de Montréal-Nord, même si elle est ouverte à tous les jeunes de tous les quartiers. «C’est une famille. On est tous là pour se supporter, pour faire qu’un évènement soit mémorable. Boom est fait pour tous nous unir entre artistes», s’enthousiasme Shawn, jeune rappeur québécois.

En tant que coopérative d’économie sociale, Boom redistribue 15% des contrats qu’elle réalise avec la coopérative, le reste de l’argent va à l’artiste. Un moyen pour les jeunes de vivre de leur art.

Grâce à ses partenaires comme le Conseil des arts de Montréal, le Centre Local de Développement, Culture X ou encore PME-MTL, Boom offre la possibilité aux membres de participer à des ateliers pour devenir des artistes indépendants. Ils bénéficient aussi du soutien de professionnels comme Jocelyn Bruno, alias Dramatik ou Don Karnage, membres du conseil d’administration.



Une aide technique et morale

Mais Boom c’est aussi un vivier de compétences qui serviront autant aux futurs clients qu’aux membres eux-mêmes. «Moi je suis artiste et je sais qu’avec Boom, autour de moi j’ai ce que je cherche. Des photographes pour faire un book, des beatmaker pour ma musique… Je n’ai pas besoin d’aller me casser la tête à chercher ailleurs. Ici, je sais qu’ils sont là, à portée de main», se réjouit Abigaïl, qui rappe en anglais.

Enfin, Boom c’est aussi la garantie d’un soutien moral pour des jeunes qui se cherchent et qui voit l’art comme une thérapie. «Boom évènements m’a aidé à sortir de plein de choses que je vivais dans ma vie. Quand tu es entourée de talents, ça te motive encore plus. On se distrait entre nous, on partage notre passion. L’art nous aide à nous sentir mieux», décrit Valentina, chanteuse.

Pour son avenir, Boom évènements fait appel à la générosité de la communauté. La coopérative a besoin de matériel et rêve de pouvoir avoir ses propres locaux et sa salle de répétition.