4ème année du Match des Étoiles de Montréal-Nord

Patrice Bernier, capitaine de l’Impact de Montréal, sera à nouveau le co-président du Match des étoiles de Montréal-Nord. L’évènement sportif, qui aura lieu le 20 août, vise à récolter des fonds pour offrir des activités aux jeunes de 13 à 25 ans.

Des vedettes des mondes artistique, sportif ou médiatique, comme Grant Needham, Andy Mailly-Pressoir ou encore Émilie Duquette, enfileront leur maillot le temps d’un match de soccer.

Des animations pour les familles, des jeux, une dégustation de blé d’Inde seront aussi prévus lors de cet évènement festif, organisé par un consortium d’organismes communautaires jeunesse, avec l’appui de l’arrondissement de Montréal-Nord, du CIUSSS du Nord-de-l’île, du PDQ 39, et d’autres entreprises.

«L’année dernière, il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus voir le match, ils aiment pouvoir voir les vedettes de près. J’ai beaucoup apprécié ça. On voit que les jeunes commencent de plus en plus à adhérer à l’évènement», se réjouit Patrice Bernier, capitaine de l’Impact de Montréal et co-président, avec l’animateur de RDS Stéphane Langdeau, du Match des étoiles.

L’argent récolté lors de la journée ira à l’animation du milieu urbain (AMU) pour financer des activités sportives, ludiques et culturelles à destination des jeunes de l’arrondissement.

«L’AMU œuvre à créer une programmation annuelle gratuite pour inviter les jeunes à occuper les lieux publics de façon ludique. C’est aussi une manière de rejoindre ceux qui n’ont pas l’habitude de fréquenter des organismes», explique Isabelle Laurin, coordinatrice de l’AMU.

Le Match des Étoiles est né, en 2013, de la nécessité pour l’AMU de trouver d’autres financements suite à la réduction de la subvention qu’il recevait de l’arrondissement.